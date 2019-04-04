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В возрасте 88 лет умер Георгий Данелия, режиссер всенародно любимых фильмов «Мимино», «Кин-дза-дза» и «Осенний марафон» Владимир Астапкович / ТАСС

Мало чьи фильмы так разошлись на цитаты. «Ларису Ивановну хочу!», «Робертино есть у вас? – Нет. – Почему? – Подрос», «Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу», «Коза орала нечеловеческим голосом», «Женщину вынули, автомат засунули», «Тостуемый пьет до дна», «Весь этот горький катаклизм», «А он: «Коктейль, коктейль!» Хиппи лохматый!», «Желтые штаны! Два раза «ку»!»

Перечислять это можно бесконечно, и, в общем, уже неважно, кто какую шутку сочинил, хотя Данелия работал и над сценариями большинства своих картин. Дело ведь не только в словах, мы помним эти интонации, мы с ними выросли и с ними умрем, хотя бы для того, чтобы не было так грустно. Как комментировал один из его героев сюжет индийской мелодрамы: «Умер. Кончилось кино».