В Москве появились два камерных спектакля со страшными названиями

«Пушечное мясо» играют на Новой сцене МХТ, а «Правдивую и полную историю Джека Потрошителя» – в Боярских палатах на Страстном бульваре

Статья опубликована в № 4791 от 09.04.2019 под заголовком: Театр, который построил Джек

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«Правдивая и полная история Джека Потрошителя» Марина Захарова

Премьеры независимых московских компаний – Мастерской Брусникина и Театра взаимных действий – показывают совершенно разный подход к новому театру. «Пушечное мясо» Филиппа Григорьяна, показанное на Новой сцене МХТ, вполне традиционный драматический спектакль с главенством актера над прочими составляющими театра. Идущая в Боярских палатах Союза театральных деятелей «Правдивая и полная история Джека Потрошителя» под авторством трех художников и драматурга Михаила Дурненкова – театр максимально неправильный: артисты выполняют чисто служебную роль, на первый план выходят неодушевленные вещи, а режиссера нет как такового.

Мясо и мех