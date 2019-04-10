Статья опубликована в № 4792 от 10.04.2019 под заголовком: Несвобода слова
Цензура как повод для выставки
Три новые экспозиции, посвященные советской эпохе, заставляют задуматься об эзоповом языке и табуировании отдельных тем и имен
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
«А упало, Б пропало» – выставка-букварь: историй про советскую цензуру хватило на все буквы алфавита. Одни истории можно прочитать, другие – посмотреть
Андрей Гордеев / Ведомости
Две выставки, посвященные цензуре вообще и запрещенному «Собачьему сердцу» Булгакова в частности, открылись в «Мемориале». Еще одна – в Институте русского реалистического искусства, и придумана она прихотливо: герой здесь – критик, защищавший работы художников авангарда и неофициального искусства в самые сложные для них времена.
Что было можно
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}