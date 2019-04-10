Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4792 от 10.04.2019 под заголовком: Несвобода слова

Цензура как повод для выставки

Три новые экспозиции, посвященные советской эпохе, заставляют задуматься об эзоповом языке и табуировании отдельных тем и имен

Две выставки, посвященные цензуре вообще и запрещенному «Собачьему сердцу» Булгакова в частности, открылись в «Мемориале». Еще одна – в Институте русского реалистического искусства, и придумана она прихотливо: герой здесь – критик, защищавший работы художников авангарда и неофициального искусства в самые сложные для них времена.

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