Цензура как повод для выставки

Три новые экспозиции, посвященные советской эпохе, заставляют задуматься об эзоповом языке и табуировании отдельных тем и имен

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«А упало, Б пропало» – выставка-букварь: историй про советскую цензуру хватило на все буквы алфавита. Одни истории можно прочитать, другие – посмотреть Андрей Гордеев / Ведомости

Две выставки, посвященные цензуре вообще и запрещенному «Собачьему сердцу» Булгакова в частности, открылись в «Мемориале». Еще одна – в Институте русского реалистического искусства, и придумана она прихотливо: герой здесь – критик, защищавший работы художников авангарда и неофициального искусства в самые сложные для них времена.

Что было можно