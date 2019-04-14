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Статья опубликована в № 4795 от 15.04.2019 под заголовком: Сериалы: каннский отбор

Что показали на 2-м каннском фестивале сериалов

Российская «Эпидемия» не получила призов Canneseries, но стала заметным событием

Сanneseries впервые проводился в апреле 2018 г., нынешний выпуск называют здесь «Эпизод 2». Уже понятно, что за ним последуют «Эпизод 3», «Эпизод 4» и т. д. И скорее всего, как и первые два, они будут запараллелены с рынком телевизионного и цифрового контента MIPTV. Симбиоз рынка и фестиваля – один из главных козырей больших Каннов (т. е. Каннского кинофестиваля), и понятно, что Канны малые, телевизионные, будут стремиться к тому же.

Впрочем, в способах и иерархии рассказа историй с экрана происходят такие мощные сдвиги, что подчиненное, второстепенное положение телевизионной драмы по отношению к кино уже совершенно неочевидно.

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