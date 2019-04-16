Франция после пожара

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари не только показал способность французов к единению, но и высветил целый ряд национальных проблем

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Кровля и шпиль обрушились, каменные стены устояли AFP

Ужас, растерянность, бессилие и, наконец, надежда – вечером 15 апреля Франция пережила целую гамму чувств перед видом собора Парижской Богоматери в огне. Парижане и туристы заполнили улицы вокруг острова Сите. Кабинеты министерств, штаб-квартир и культурных центров на время стали театральными ложами. Остальная часть страны замерла перед экранами. Чувство тревоги вмиг охватило миллионы людей, ведь Нотр-Дам в огне – это буквально «Родина в опасности!». Ни один другой монумент не объединяет французов так, как эта церковь. Ни Эйфелева башня, ни Елисейские Поля не обладают такой символической мощью. Они представляют лишь Париж – романтический, коммерческий, административный. А Нотр-Дам – это вся Франция. Именно на его фоне выступал Шарль де Голль в едва освобожденном Париже 24 августа 1944 г., вопреки советам сотрудников безопасности.

Вечером понедельника остров Сите стал сценой, и драма могла обратиться в трагедию, если бы не точные и скоординированные действия парижских пожарных бригад, которым удалось сначала локализовать, а к 10 утра вторника полностью нейтрализовать огонь. Но когда в 8 вечера в понедельник обрушился шпиль, превратившийся к тому моменту в черный скелет, многие почувствовали боль непоправимого.