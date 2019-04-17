Кого и за что наградили «Золотыми масками»

Жюри национальной театральной премии убедилось, что в российском театре настало время новых форматов, новых поколений и других перемен

Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Не только «Нуреев»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Вручены национальные театральные премии «Золотая маска». Жюри убедилось, что в российском театре настало время новых форматов, новых поколений и других больших перемен Максим Стулов / Ведомости

Вручены национальные театральные премии «Золотая маска». Жюри убедилось, что в российском театре настало время новых форматов, новых поколений и других больших перемен

После вручения прошлогодней «Золотой маски» говорили, что главные призы получили Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии», которых по причине домашнего ареста на церемонии быть не могло, но их поддерживали все выступавшие. Теперь наконец Серебренников вышел на сцену Большого театра – и не один раз: в разделе «Драма» он признан лучшим режиссером, а в балете его «Нуреев» стал лучшим спектаклем. Этот личный триумф не заслоняет других важных тенденций, зафиксированных «Золотой маской» – 2019.