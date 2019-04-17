Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Не только «Нуреев»
Кого и за что наградили «Золотыми масками»
Жюри национальной театральной премии убедилось, что в российском театре настало время новых форматов, новых поколений и других перемен
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Вручены национальные театральные премии «Золотая маска». Жюри убедилось, что в российском театре настало время новых форматов, новых поколений и других больших перемен
Максим Стулов / Ведомости
Вручены национальные театральные премии «Золотая маска». Жюри убедилось, что в российском театре настало время новых форматов, новых поколений и других больших перемен
После вручения прошлогодней «Золотой маски» говорили, что главные призы получили Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии», которых по причине домашнего ареста на церемонии быть не могло, но их поддерживали все выступавшие. Теперь наконец Серебренников вышел на сцену Большого театра – и не один раз: в разделе «Драма» он признан лучшим режиссером, а в балете его «Нуреев» стал лучшим спектаклем. Этот личный триумф не заслоняет других важных тенденций, зафиксированных «Золотой маской» – 2019.
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