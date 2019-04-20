Что смотреть на 41-м Московском кинофестивале

15 фильмов из разных программ, которые было бы обидно пропустить

Статья опубликована в № 4800 от 22.04.2019 под заголовком: Что смотреть на 41-м ММКФ

Корейский кинорежиссер и председатель жюри основного конкурса Московского кинофестиваля Ким Ки Дук и президент ММКФ Никита Михалков на церемонии открытия Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Перенос Московского международного кинофестиваля (ММКФ) на апрель был, наверное, не самым удачным решением с точки зрения привлечения публики. По крайней мере, той ее части, которая следит за киномодой. Раньше главными приманками были свежие каннские хиты. Теперь приходится довольствоваться прошлогодними остатками, потому что самые заметные картины Канн и Венеции-2018 – от «Магазинных воришек» до «Фаворитки» – давным-давно прошли у нас в прокате. Из «большой тройки» остается Берлин, но и его победитель, «Синонимы» Надава Лапида, выйдет в прокат на днях, во время Московского фестиваля и безо всякой его помощи. Тем не менее во внеконкурсных программах и даже в конкурсе есть что посмотреть.

«Анатолий Крупнов. Он был». Режиссер Дарья Иванкова. Конкурс документального кино

Биографический фильм об Анатолии Крупнове, музыканте, певце, актере, лидере хеви-метал группы «Черный обелиск». В народе он больше всего известен по хиту «Я остаюсь, чтобы жить» (через несколько лет после выхода этой песни он умер от сердечного приступа, ему был 31 год).

Зачем смотреть. Фильмы о рок-музыкантах – всегда в той или иной мере портрет времени, документ эпохи. А «Черный обелиск» был популярен на рубеже 1980-1990-х, то есть в той временной точке, где началась современная история.

20 апреля, 18.00, «Октябрь», зал 2

20 апреля, 21.00, Центр документального кино, зал 1

«Эпидемия. Вонгозеро». Режиссер Павел Костомаров. Конкурс

Москву стремительно выкосил неизвестный вирус. Герой в компании подруги, ее сына-аутиста, бывшей жены и еще нескольких попутчиков рвется на север, куда зараза добраться вроде бы не должна.

Зачем смотреть. Павел Костомаров сначала был оператором (и получил берлинский приз за работу в фильме «Как я провел этим летом»), потом стал документалистом (и снял «Я тебя люблю» и «Срок» вместе с Александром Расторгуевым, трагически погибшим в прошлом году в ЦАР), а еще снимал молодежные сериалы вроде «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Законы каменных джунглей». «Эпидемия» тоже сериал, но на ММКФ будет представлена в формате полного метра. Главные роли сыграли Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак, Марьяна Спивак.

21 апреля, 18.00, «Октябрь», зал 1

«Нон-фикшн». Режиссер Оливье Ассаяс. Программа «8 ½ фильмов»

Издатель Ален (Гийом Кане) не хочет публиковать новый роман писателя Леонарда, с которым довольно долго сотрудничал: книга кажется несколько несовременной, не соответствующей нашей эпохе соцсетей и ридеров (оригинальным названием картины было «E-book»). При этом у Алена роман с новой сотрудницей его конторы, как раз отлично подкованной во всем, что касается е-буков, а у его жены (Жюльетт Бинош) роман с Леонардом.

Зачем смотреть. Француз Оливье Ассаяс («Демон-любовник», «Карлос», «Персональный покупатель», «Зильс-Мария») снял фильм в не характерном для себя жанре сексуальной комедии и удостоился одобрительных кивков критиков на прошлогоднем Венецианском кинофестивале (некоторые даже рискнули сравнить его с Вуди Алленом).

21 апреля, 18.45, «Октябрь», зал 7

«Разум». Режиссер Ананд Патвардхан. Программа документального кино «Свободная мысль»

Эпический, охватывающий более века, рассказ об индийских националистах и движении «Хиндутва» (их партийные съезды сравнивают со съездами НСДАП в Нюрнберге). Поддерживает это движение в Индии огромное количество людей – все очень серьезно. Заодно Патвардхан рассказывает и о тех, кто сопротивляется националистам и платит за это порой своей жизнью.

Зачем смотреть. Картина получила главный приз на фестивале документального кино в Амстердаме, и если вы интересуетесь Индией, смотреть ее надо обязательно. Но имейте в виду, она идет 4 часа 21 мин.

22 апреля, 13.00, «Октябрь», зал 2

«Антология города-призрака». Режиссер Дени Коте. Программа «Эйфория наваждений»

В захолустном, сером, унылом канадском городке происходит автокатастрофа, в ней погибает совсем молодой человек, а вслед за этим начинают происходить странные события – город заполняется привидениями. Драма о скорби мутирует в сюрреалистический и непривычно тихий зомби-апокалипсис.

Зачем смотреть. Фильм участвовал в конкурсе Берлинского фестиваля.

22 апреля, 18.15, «Октябрь», зал 7

«Я была дома, но…». Режиссер Ангела Шанелек. Программа «Эйфория наваждений»

История о еще молодой, недавно овдовевшей женщине, которая пытается наладить собственную жизнь и которую преследуют большие и пустяковые неприятности: то сын-подросток исчезает из дома и возвращается через несколько дней, то купленный велосипед оказывается сломанным, то накатывает ощущение собственной ничтожности.

Зачем смотреть. Фильм получил приз за режиссуру на Берлинском кинофестивале и полярные оценки критики. Одни сочли картину Шанелек (яркой представительницы «берлинской» режиссерской школы) новаторским высказыванием, другие вообще не поняли, что это было («просто последовательность сцен, разрозненных, не соединенных друг с другом, снятых с холодной дистанции» – припечатал Питер Брэдшоу из The Guardian).

22 апреля, 21.00, «Иллюзион»

«Людно внутри». Режиссер Ольга Львова. Конкурс документального кино

В народе эту болезнь называют раздвоением личности, психиатры предпочитают употреблять диагноз «диссоциативное расстройство идентичности»: когда в мозгу одного человека уживаются двое, трое или еще больше разных персонажей. Да, это сюжет «Множественных умов Билли Миллигана» Дэниела Киза, «Сплита» М. Найта Шьямалана и еще нескольких произведений. Но тут – документальный фильм о психотерапевте, работающем с людьми, страдающими от от этого редкого заболевания.

Зачем смотреть. Уж очень интересное расстройство – и еще повод поразмышлять об устройстве собственной души.

23 апреля, 18.00, «Октябрь», зал 2

24 апреля, 19.00, Центр документального кино

«Бог существует, и ее зовут Петруния». Режиссер Теона Стругар-Митевска. Программа «Эйфория наваждений»

В Македонии существует традиция: в январе, на Крещение, мужчины ныряют в прорубь за крестом, который бросил туда священник. Кто его выловит, тот молодец, тому в жизни, как считается, повезет. Но внезапно в прорубь ныряет не очень юная и не очень привлекательная женщина по имени Петруния, и крест достается именно ей. Это становится причиной колоссального скандала: мужчины в ярости, церковники в сомнениях (женщина? Хотя нигде не записано, что право доставать крест – мужская привилегия), а некоторые пытаются представить Петрунию героической феминисткой.

Зачем смотреть. Фильм участвовал в конкурсе Берлинского фестиваля.

23 апреля, 22.00, «Октябрь», зал 4

«Аут». Режиссер Дени Парро. Программа «Фильмы, которых здесь не было»

Монтаж из роликов, размещенных в интернете юными геями, лесбиянками, бисексуалами и транссексуалами, – как можно догадаться, они рассказывают о каминг-ауте, то есть о моменте, когда решились поведать миру о своей ориентации.

Зачем смотреть. Фильм – участник и лауреат многих фестивалей, в частности получил приз «Свободный дух» на Варшавском.

23 апреля, 22.00, «Октябрь», зал 8

24 апреля, 15.45, «Октябрь», зал 8

«Флатландия». Режиссер Йенна Като Басс. Программа «Время женщин»

Южноафриканская женщина-полицейский по имени Бьюти Куба узнает, что ее бывший милый друг Билли, недавно вышедший из тюрьмы, вновь арестован по обвинению в убийстве. Но вскоре оказывается, что дело куда сложнее: на самом деле убийство совершила только что вышедшая замуж девушка, для которой первая брачная ночь обернулась кошмаром (муж ее попросту изнасиловал). Девушка со своей лучшей подругой убегает в пустынный и мрачный регион Кару, Бьюти Куба следует за ней.

Зачем смотреть. Феминистский триллер из ЮАР – ну где вы еще такое увидите?

24 апреля, 19.30, «Октябрь», зал 4

«Петерлоо». Режиссер Майк Ли. Программа «Мастера»

16 августа 1819 г. в Манчестере на площади Святого Петра случилась бойня: мирную демонстрацию граждан, выступавших за предоставление всеобщего избирательного права, разогнали полиция и гусары, при этом убиты были 15 человек, а ранены несколько сотен. Майк Ли много лет мечтал снять фильм об английском Кровавом воскресенье и к 200-летию трагедии наконец снял.

Зачем смотреть. Тщательная реконструкция режиссером-классиком одного из самых драматических событий в английской истории. Фильм – участник Венецианского кинофестиваля.

24 апреля, 21.00, «Октябрь», зал 7

«Королева сердец». Режиссер Мэй эль-Тухи. Программа «8 ½ фильмов»

Анна – успешный адвокат, защищает детей и подростов, ставших жертвами сексуального насилия. Жизнь ее кажется идиллической – муж, дети, домик, но, в сущности, это не очень-то счастливая семья. Тут объявляется сын мужа от первого брака, от которого Анна теряет голову. Она как никто знает, что секс с подростками в Европе не приветствуется, но ничего не может с собой поделать.

Зачем смотреть. «Королева сердец» получила приз зрительских симпатий на кинофестивале «Санденс» в категории «Мировое кино – драма» и стала там одним из самых обсуждаемых фильмов.

24 апреля, 21.45, «Октябрь», зал 1

«Страна одного ребенка». Режиссеры Нанфу Ван и Цзялин Чжан. Программа документального кино «Свободная мысль»

Как известно, в перенаселенном Китае долго применялась государственная демографическая политика «Одна семья – один ребенок»: за рождение второго полагался огромный штраф, сообщалось также о принудительных абортах. Этот американо-китайский фильм – рассказ о том, через что пришлось пройти обычным людям, столкнувшимся с этой программой.

Зачем смотреть. Уникальная тема, раньше о ней документального кино не снимали.

24 апреля, 17.00, Центр документального кино, зал 1

25 апреля, 19.00, «Октябрь», зал 4

«На краю света». Режиссер Гийом Никлу. Программа «Мастера»

1945 г., Индокитай. Молодой француз выживает в бойне, где погибает его брат, и теперь хочет отомстить за его смерть.

Зачем смотреть. Фильм участвовал в «Двухнедельнике режиссеров» прошлогоднего Каннского кинофестиваля, критики хвалили актерские работы Гаспара Ульеля и Жерара Депардье.

24 апреля, 22.15, «Октябрь», зал 8

«Коко-ди, Коко-да». Режиссер Йоханнес Нюхольма. Программа «Фильмы, которых здесь не было»

Супружеская пара теряет дочь – она умирает в свой восьмой день рождения. Время ничего не лечит. Три года спустя все еще страшно страдающие супруги отправляются в поездку, чтобы как-то развеяться – и встречают монстров, напоминающих персонажей из музыкальной шкатулки, которую они подарили дочке перед тем, как она погибла. Эти монстры будут убивать их снова, и снова, и снова.

Зачем смотреть. Один из самых любопытных фильмов программы, само название которой заявляет о невозможности появления такого кино в сегодняшнем российском прокате.

24 апреля, 23.15, «Октябрь», зал 2

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»

Что смотреть на 41-м ММКФ