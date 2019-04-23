Статья опубликована в № 4802 от 24.04.2019 под заголовком: В Америке секса нет
В США секса нет
В прокат выходят сразу две американские мелодрамы: о сексе, который пугает девушек, и о бойфрендах, помогающих этот страх преодолеть
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Кадр из фильма «После»
CalMaple
Такое кино любопытно не с художественной, а с социологической стороны – как пример романтических моделей, существующих в головах миллионов сегодняшних подростков. Что называется, родителям на заметку.
«После»: сделаем это помедленней
«После» проще всего описать как «Сумерки» без вампиров. Или как «50 оттенков серого» без садомазохизма. То есть без изюминок, которые обеспечили бешеную популярность двум главным дамским романам XXI в. и их экранизациям. Это просто история о том, как хорошая девочка влюбилась в нехорошего мальчика. И оказывается, что изюминка не нужна, сойдет и так.
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