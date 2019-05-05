Выставка в Музее Salvatore Ferragamo показывает, как моде быть этичной и экологичной

Черное платье из переработанных пластиковых бутылок, созданное нынешним креативным директором Salvatore Ferragamo Полом Эндрю для американской актрисы Элизабет Чемберс, – один из примеров вторичного использования сырья Музей Salvatore Ferragamo

Залы музея Salvatore Ferragamo на год отданы выставке под названием Sustainable Thinking. В буквальном переводе на русский язык звучит не очень поэтично – «Долгосрочное мышление» или «Размышления об устойчивости», – а подразумевает такой образ мыслей и отношения к окружающей среде, другим людям и бизнесу, при которых нынешнее поколение может не только жить и творить в полную силу, но передать эту возможность потомкам.

Sustainable Thinking, которую готовили с 2017 г., выходит далеко за рамки традиционной выставки моды. Зрителям предстоит увидеть, как мода становится более ответственной и экологичной, как художники отвечают себе и миру на вопросы об этике и актуальных социальных проблемах и как новые технологии могут помочь сберечь природные и человеческие ресурсы. И как на все эти темы почти сто лет назад размышлял Сальваторе Феррагамо. Sustainable Thinking открывается инсталляцией «Вторжение», созданной камеруно-бельгийским художником Паскалем Мартином Таю специально для выставки. Многосоставная композиция представляет собой «облако» из пластиковых трубочек, нависающее над столбами с указанием координат самых грязных мест на Земле (Россия там тоже есть), скульптурами в африканском стиле и разнообразными орнаментами и масками. Попадая в зал с инсталляцией, посетитель оказывается как бы окруженным пластиком, отчего мысль художника становится вполне понятной и неподготовленному зрителю: вот до чего неразумное потребление и безответственное производство довели планету.

Но следом кураторы выставки (среди которых директор музея Salvatore Ferragamo и Fondazione Ferragamo Стефания Риччи, заместитель главного редактора Vogue Italia Сара Соццани Маино, дизайнер Марина Спадафора и др.) дают гостям надежду. Вот примеры вторичного использования сырья, в том числе платье из переработанных пластиковых бутылок, созданное нынешним креативным директором Salvatore Ferragamo Полом Эндрю для американской актрисы Элизабет Чемберс. Красивое и абсолютно как настоящее – т. е. вызывающее ассоциации именно с модой, а не с процессами разложения. Вот документальный фильм об итальянке Кьяре Виго, унаследовавшей от бабушки мастерство создания бисса – «морского шелка», источником которого служит самый большой двустворчатый моллюск, обитающий в Средиземном море. Вот масса экологичных материалов, как известных задолго до появления самого этого термина, так и полученных с помощью новых технологий. Или комната с фотографиями сотрудников Salvatore Ferragamo, от владельцев и топ-менеджеров до линейного персонала, демонстрирующими, как компания на деле пытается воплощать модные идеи о гендерном, возрастном и расовом равенстве.

И, конечно, большой зал занят архивными работами самого Сальваторе Феррагамо, иллюстрирующими, как обувной мастер и новатор экспериментировал с необычными материалами и искал нестандартные решения. Феррагамо работал с бумагой, корой дерева, рафией, рыбьей кожей, целлофаном и даже фантиками от конфет. Что-то он использовал, чтобы сделать обувь комфортной, – например, пробковый клин позволял ноге свободно дышать. Другие эксперименты были вызваны дефицитом, когда в 1930-е гг. фашистская Италия жила в условиях экономической блокады, в страну не поставлялись определенные типы кожи и фурнитуры и Феррагамо делал обувь из подручных и доступных растительных материалов. А что-то Феррагамо использовал просто потому, что любил выходить за рамки и доказывать, что любой материал, каким бы скромным и явно непригодным для индустрии роскоши он ни был, может стать основой для создания обувного шедевра. Надо только подойти к делу с любовью и фантазией.

Открывая музей в 1995 г., семья Феррагамо и Стефания Риччи сразу хотели выйти за рамки хранилища семейных реликвий, поэтому было решено, что в помещениях музея (расположенного в цокольном этаже палаццо Спини Феррони, в котором с 1938 г. находится штаб-квартира Salvatore Ferragamo) в течение года будет выставляться одна временная экспозиция на стыке жанров, на смену которой будет приходить новая. Музей модной компании обязан быть динамичным и современным, а не заниматься бесконечными самоповторами и ссылаться сам на себя, говорит Стефания Риччи, хотя наследию Сальваторе Феррагамо в музее всегда уделялось немало внимания. Такая концепция себя оправдала: число посетителей растет, а музей участвует в культурной дискуссии и города, и всей Италии, подчеркивает Риччи. Ее слова подтверждает тот факт, что выставка Sustainable Thinking представлена не только в Спини Феррони, но и в других флорентийских музеях – Палаццо Веккьо и Новеченто.

Флоренция

До 8 марта 2020 г.