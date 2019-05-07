Почему «Война Анны» – самый уместный фильм к Дню Победы
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Это не просто отличный фильм, это самое уместное кино ко Дню Победы, полностью лишенное вымученного патриотического пафоса и напоминающее, чем на самом деле была война для миллионов погибших и выживших.
Теперь даже странно вспоминать, что картина начала свой путь не особенно удачно. Сперва ничего не получила на фестивале в Роттердаме. Потом на «Кинотавре» исполнительнице главной роли Марте Козловой выписали за ее работу «специальный диплом» – чем и ограничились. Диплом этот выглядел не столько утешительным, сколько унизительным: всем, кроме членов жюри, было ясно, что «Война Анны» – одна из самых сильных работ в конкурсе. Авторы «Войны» пригорюнились и начали намекать, что вообще не будут выпускать картину в широкий прокат. Но в 2019-м все изменилось: «Войну Анны» признали лучшим фильмом сначала на «Золотом орле» (где она обогнала любимца публики – «Движение вверх»), а потом еще и на «Нике»; нечастый случай, когда кинопремии-конкуренты сошлись во вкусах. И на «Нике» Марте Козловой дали уже не бумажку из разряда «молодец, девочка», а просто назвали лучшей российской актрисой года.
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