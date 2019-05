Что Билл Гейтс делает в Африке

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Билл Гейтс, основатель Microsoft Getty Images

Билл Гейтс не всегда был щедрым. «Проблема с Биллом в том, что он хочет оставить себе 10 центов от каждого доллара, попавшего ему в руки», – иронизировал Стив Джобс.

До 40 лет Гейтс отдавал все силы Microsoft. Но в конце XX в., когда компания доминировала на рынке, а сам Гейтс стал богатейшим человеком мира (он возглавлял список Forbes с 1995 по 2007 г.), приоритеты стали меняться. Его привлекла благотворительность. «Как-то я за год пожертвовал $16 млрд, похоже, это было в 2000 г., может быть, даже $20 млрд», – рассказывал он FT со странноватой, правда, для него неконкретностью.

В июне 2008 г. Гейтс отошел от повседневного управления Microsoft и сконцентрировался на благотворительности. Это оказалось очень сложной сферой, Гейтсу пришлось пережить и горькие поражения, и крах иллюзий.

Как разбогател Гейтс

Гейтс родился в 1955 г. в семье юриста и первую программу, игру в крестики-нолики, написал в 13 лет. Он сколотил команду из друзей, и как-то летом они заработали $5000 на написании программ. Хобби приносило не только деньги. Когда Гейтс писал ПО для своей школы, сделал так, чтобы в его группе оказались симпатичные девчонки и минимум парней.

Ради программирования Гейтс бросил Гарвард и в 1975 г. основал Microsoft. Настоящий успех пришел через пять лет, когда IBM решила выпустить свой первый персональный компьютер. Для скорости компания не сама разрабатывала ПК, а собирала, как конструктор, из имеющихся на рынке компонентов. Операционную систему тоже решено было самостоятельно не разрабатывать. Но кому ее заказать? Есть версия, что Гейтс обязан взлетом своего стартапа Microsoft именно благотворительности.

Традиции благотворительности в семье Гейтс имеют давние корни. Его отец был известным филантропом и боролся за введение в штате Вермонт налога на роскошь. Мать входила в совет благотворительной организации United Way of America, членом которого был и председатель совета директоров IBM Джон Опель. Газета The New York Times уверяла, что Опель рассказал о Мэри Гейтс другим топ-менеджерам, а через несколько недель IBM заключила контракт с Microsoft.