Как прошло первое арт-шоу Da!Moscow в Гостином дворе

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Работа Константина Звездочетова «Артисты — метростроевцам» Максим Стулов / Ведомости

Во время пресс-конференции постоянно звучало слово «ярмарка», хотя во всех анонсах мероприятие называли «арт-шоу». Очевидно, так привычней – осенью в том же Гостином дворе в седьмой раз пройдет арт-ярмарка Cosmoscow, к организации которой основатель Da!Moscow – директор галереи «Риджина» и аукциона Vladey Владимир Овчаренко имел прямое отношение. Cобытия, конечно, будут сравнивать, но Овчаренко не видит в этом проблемы. В Москве теперь две ярмарки современного искусства? Ну и хорошо, считает он: «Москва достойна хоть десяти ярмарок». И добавляет, что новое название и новый формат связаны с двумя моментами: «Во-первых, мы себя стимулируем, что надо что-то сочинять, чтобы не было скучно, а второе – мне не нравится слово «ярмарка», это как «здесь проходит ярмарка меда». Это хорошее русское слово, но в нем слишком много исторически накоплено. А когда говоришь «арт-шоу», все думают: что за фигня?».

И действительно – придумано много. Круглые столы, портфолио-ревю, где молодые художники представляют свои работы, и арт-баттлы: два художника в течение двух часов должны создать произведение, зрительское голосование определяет победителя. Логичная стратегия для привлечения не специфически галерейной публики. Участники арт-баттлов тоже подобраны интересно – галерейных художников ставят на ринг вместе с уличными. Так, например, соревновались Валерий Чтак, чьи минималистичные работы есть в коллекции ММоМА, и Покрас Лампас, который среди прочего разрисовал каллиграфией торговый центр «Атриум».