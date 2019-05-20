О чем была «Игра престолов»

Завершился великий сериал, сумевший собрать огромную аудиторию и не растерять ее даже в моменты кризисов

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Завершилась «Игра престолов» – великий сериал, сумевший собрать огромную аудиторию HBO

«Я хочу убить Дэвида Бэниоффа и Дэна Уайсса» – футболка с такой надписью стала бы хорошей парой к футболке «Я хочу убить Дэвида Линча», которая пылится в шкафах фанатов после второго сезона «Твин Пикс». Больше миллиона зрителей подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов», даже не дожидаясь финального эпизода. Но теперь точка поставлена, история закончена, и последняя серия недвусмысленно объясняет, о чем она была.

Ожидания были так накалены, что зрителей разочаровал бы любой финал. Но шоураннеры Бэниофф и Уайсс выкрутились, предпочтя сюжетным решениям концептуальное.