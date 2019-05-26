Как в Батуми сделали киношколу поверх границ

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Кадр из фильма «Дом на голове Клаузеверца»

На четвертом году жизни Международная школа молодых кинематографистов СНГ «Содружество» в Батуми, созданная продюсером Вячеславом Шмыровым, перешла от теории к практике – занялась собственным кинопроизводством.

Идею сделать безбюджетные микрофильмы за микросроки (два дня на съемки, один – на монтаж) и сложить из них альманах подала режиссер и актриса Наталья Кудряшова – один из спикеров нынешней сессии киношколы (наравне с режиссерами Алексеем Федорченко, Натальей Меркуловой, Алексеем Чуповым и Иваном Твердовским). Пока остальные участники «Содружества» изо дня в день смотрели и обсуждали короткометражные фильмы, собранные программным директором Александрой Жуковой, четверо молодых режиссеров – Дархан Тулегенов, Антон Азаров, Павел Емелин и Валерис Олехно снимали на батумских улицах свое «партизанское» кино с участием молодых грузинских актеров (три новеллы из четырех – на грузинском языке). Альманах, получивший название «Пограничное состояние», был вчерне сложен и показан в день закрытия. После того как новеллы будут доведены режиссерами до ума, «Содружество» займется его фестивальным продвижением.