Как Джейми Оливер стал мультимиллионером, а его рестораны – банкротами

Статья опубликована в № 4820 от 27.05.2019 под заголовком: Джейми Оливер: У нас просто кончились деньги. А мы этого не ожидали

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Джейми Оливер LEON NEAL / AFP

В сентябре 2017 г. Оливер снимал очередное шоу с актрисой Лив Тайлер. Только она начала готовить свои фирменные равиоли с креветками, раздался телефонный звонок. Обычное благодушие покинуло Оливера, вечная мальчишеская улыбка слетела с лица, и он объявил перерыв в съемке. Услышанная им новость оказалась пренеприятнейшей. Сеть ресторанов Jamie’s Italian оказалась на грани банкротства.

«У нас просто кончились деньги, – рассказывал Оливер Financial Times (FT). – А мы этого не ожидали. Это ни разу не нормально ни для какого бизнеса. У нас есть ежеквартальные встречи. Заседания совета директоров. Люди, нанятые для управления всем этим, должны управлять <...> У меня было два часа, чтобы найти деньги и спасти бизнес, или же завтра-послезавтра все накрылось бы медным тазом». Состояние Оливера на тот момент оценивалось в 150 млн фунтов и он нашел деньги, пишет FT. Тем не менее в 2017 г. пришлось закрыть шесть Jamie’s Italian. Оливер выделил на спасение своих ресторанов почти 13 млн фунтов. Но в следующем году пришлось закрыть еще 12 ресторанов. На начало этого года у Оливера оставалось 22 Jamie’s Italian и осколки других проектов: три Jamie Oliver’s Diner в аэропорту Гэтвик, Barbecoa около собора Святого Павла и его самый первый ресторан – Fifteen в Лондоне.

У сети набралось 71,5 млн фунтов стерлингов долга. Хотя в этом году Оливер вложил еще 4 млн собственных средств, других инвесторов найти не удалось. 21 мая его ресторанная сеть в Великобритании перешла под внешнее управление: из 25 заведений 22 закрыты, решается судьба трех ресторанов в аэропорту Гэтвик – они пока работают.

Катастрофа не затронула рестораны, работающие по франшизе. Почти все они находятся за рубежом. Jamie’s Italian в Москве и Санкт-Петербурге заявили, что их бизнес успешен и о закрытии речи не идет.

Оливер не впервые наблюдает, как рушится его бизнес. «Кое-кто считает меня бизнесменом или сильным стратегом, – шутил он на фестивале рекламы «Каннские львы» в 2015 г. – Но я окинул взглядом последние 17 лет: да, у нас все хорошо, я продал несколько книг, мы заработали немного фунтов – но, по моим прикидкам, я упустил или продолбал 40% [бизнес-проектов]».

Когда Оливер прочел первую книгу

27 мая у Оливера день рождения. Он появился на свет в 1975 г. в графстве Эссекс. Можно сказать, что он был обречен стать поваром. Родители владели пабом «Крикетисты», а к наукам Оливер не был предрасположен из-за дислексии. Впервые в жизни он дочитал книгу до конца в 38 лет, ею стали 391-страничные «Голодные игры». Сам Оливер к тому времени был автором порядка 20 книг.

Личный рекорд мог бы быть поставлен и раньше.