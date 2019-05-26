Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4820 от 27.05.2019 под заголовком: Золотые «Паразиты»

Почему лучшим фильмом Канн-2019 стали «Паразиты»

Остальные решения жюри отнюдь не столь бесспорны

В «Паразитах» жанровая составляющая фестиваля достигла апогея. Там, где другие конкурсанты лишь играют в жанр – Порумбою, Хауснер, Джармуш и незаслуженно обойденный жюри Тарантино, Пон Джун Хо берет жанр за жабры и снимает с него постмодернистские кавычки, кипятит его до взрывоопасного состояния и поднимает на невиданную в современном кино высоту – стилистическую и смысловую.

Историю о фатальной встрече двух корейских семейств – одна бедна и смекалиста, вторая богата и живет в отрыве от реальности – режиссер называет трагикомедией, но такое определение не описывает всех зигзагов и подводных камней «Паразитов». Сложнейшая, но одновременно прозрачная, воздушная конструкция фильма сродни модернистской архитектуре дизайнерского дома, в котором происходит его действие. На одном этаже – комедия масок и положений, на другом – умнейшая сатира на классовые отношения, еще на одном – безутешная семейная трагедия, есть еще этажи промежуточные и даже потайные, но о них режиссер – как и Тарантино перед пресс-показом «Однажды в Голливуде» – попросил журналистов ничего не говорить.

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