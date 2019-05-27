Завершился 60-й Каннский кинорынок, проходящий одновременно с кинофестивалем. В этом году на нем хорошо продавалось и российское кино

Статья опубликована в № 4821 от 28.05.2019 под заголовком: Что покупают в Каннах

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Каннский кинорынок идет параллельно с кинофестивалем – тут свои аккредитации и свои показы, куда фестивальную прессу не зовут AFP PHOTO / LOIC VENANCE / AFP

Индустрия знает: могущество Каннского фестиваля, то, что позволяет ему оставаться событием номер один в мире кино, это не только умелое программирование, способность привлечь звезд и сохранять традиции, но и союз с рынком. И сколько бы Каннам ни предрекали поражение в соперничестве с Венецией из-за сроков проведения, неудобных по отношению к сезону профессиональных наград, или ситуации с Netflix – пока фестивалю удается сохранить лидирующие позиции.

Как рынок возник и во что превратился