Экспрессионизм, фотореализм и превращение в птиц в Новой Третьяковке

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Полотна Семена Файбисовича складываются в коллективный портрет народа – советского и постсоветского Евгений Разумный / Ведомости

Даже на фоне репинского блокбастера этот неожиданный путь в Третьяковке, составленный из нескольких, соединенных внутренней лестницей, залов, выглядит самодостаточным. Сюжеты из 1920–1930-х, из военного времени и последних десятилетий не то чтобы буквально продолжали друг друга, но вместе они складываются в честный взгляд на отечественную историю. Единственное «но»: маршрут этот надо пройти быстро, поскольку одна из выставок заканчивает работу в ближайший уикенд.

Вне закона