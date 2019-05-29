Статья опубликована в № 4822 от 29.05.2019 под заголовком: Травмы разных времен
Экспрессионизм, фотореализм и превращение в птиц в Новой Третьяковке
Почему выставки Бориса Голополосова, Семена Файбисовича и Хаима Сокола складываются в единый маршрут
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Полотна Семена Файбисовича складываются в коллективный портрет народа – советского и постсоветского
Евгений Разумный / Ведомости
Даже на фоне репинского блокбастера этот неожиданный путь в Третьяковке, составленный из нескольких, соединенных внутренней лестницей, залов, выглядит самодостаточным. Сюжеты из 1920–1930-х, из военного времени и последних десятилетий не то чтобы буквально продолжали друг друга, но вместе они складываются в честный взгляд на отечественную историю. Единственное «но»: маршрут этот надо пройти быстро, поскольку одна из выставок заканчивает работу в ближайший уикенд.
Вне закона
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