Как открылся 30-й «Кинотавр» и что на нем покажут

Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Как открылся «Кинотавр»

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Валерий Тодоровский идет представлять свою «Одессу» – ретродраму о 1970-х, отчасти автобиографическую Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Перформанс на сцене Зимнего театра – и этим объяснялась его причудливая избыточность – представлял собой оммаж кинорежиссеру Сергею Соловьеву, получившему в канун своего 75-летия из рук президента фестиваля Александра Роднянского почетный приз «За свободу духа и твердость убеждений».

Украшением сценической поп-механики в режиссуре Алексея Аграновича стала речь министра культуры Владимира Мединского, из которой выяснилось, что министра нисколько не смущает оппозиционная сетевая репутация «Кинотавра», поскольку тот, оказывается, последовательно реализует государственную культурную политику с ее вниманием к острым вопросам современности. Один из таких вопросов прилетел к Мединскому со сцены незамедлительно: председатель главного жюри Константин Хабенский, не произнося никаких имен, объявил недавние действия властей «свинством» и призвал министра понять, что если сегодня «закрывают наших товарищей», то завтра могут прихлопнуть и поощряемый министром на словах фестиваль.