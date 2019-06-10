Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Как открылся «Кинотавр»

Как открылся 30-й «Кинотавр» и что на нем покажут

Юбилейный фестиваль начался с неудобных вопросов и продолжился мелодрамой Валерия Тодоровского «Одесса»

Перформанс на сцене Зимнего театра – и этим объяснялась его причудливая избыточность – представлял собой оммаж кинорежиссеру Сергею Соловьеву, получившему в канун своего 75-летия из рук президента фестиваля Александра Роднянского почетный приз «За свободу духа и твердость убеждений».

Украшением сценической поп-механики в режиссуре Алексея Аграновича стала речь министра культуры Владимира Мединского, из которой выяснилось, что министра нисколько не смущает оппозиционная сетевая репутация «Кинотавра», поскольку тот, оказывается, последовательно реализует государственную культурную политику с ее вниманием к острым вопросам современности. Один из таких вопросов прилетел к Мединскому со сцены незамедлительно: председатель главного жюри Константин Хабенский, не произнося никаких имен, объявил недавние действия властей «свинством» и призвал министра понять, что если сегодня «закрывают наших товарищей», то завтра могут прихлопнуть и поощряемый министром на словах фестиваль.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике