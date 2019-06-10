Как открылся 30-й «Кинотавр» и что на нем покажут
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Перформанс на сцене Зимнего театра – и этим объяснялась его причудливая избыточность – представлял собой оммаж кинорежиссеру Сергею Соловьеву, получившему в канун своего 75-летия из рук президента фестиваля Александра Роднянского почетный приз «За свободу духа и твердость убеждений».
Украшением сценической поп-механики в режиссуре Алексея Аграновича стала речь министра культуры Владимира Мединского, из которой выяснилось, что министра нисколько не смущает оппозиционная сетевая репутация «Кинотавра», поскольку тот, оказывается, последовательно реализует государственную культурную политику с ее вниманием к острым вопросам современности. Один из таких вопросов прилетел к Мединскому со сцены незамедлительно: председатель главного жюри Константин Хабенский, не произнося никаких имен, объявил недавние действия властей «свинством» и призвал министра понять, что если сегодня «закрывают наших товарищей», то завтра могут прихлопнуть и поощряемый министром на словах фестиваль.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}