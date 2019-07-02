Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Как вручали «Инновацию»
Как вручали «Инновацию»
Единственная в России государственная премия в области современного искусства перебралась из Москвы в Нижний Новгород
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Церемонию провели среди чудом уцелевших ажурных конструкций павильонов Всероссийской промышленной и художественной выставки, прошедшей в Нижнем Новгороде в 1896 г.
Александр Воложанин
Сам по себе факт проведения церемонии – повод для радости: в начале 2019 г. существование единственной в России государственной премии в области современного искусства вызывало сомнение. И лишь в апреле стало известно, что 14-я «Инновация» будет.
Заграница и регионы
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}