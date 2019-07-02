Единственная в России государственная премия в области современного искусства перебралась из Москвы в Нижний Новгород

Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Как вручали «Инновацию»

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Церемонию провели среди чудом уцелевших ажурных конструкций павильонов Всероссийской промышленной и художественной выставки, прошедшей в Нижнем Новгороде в 1896 г. Александр Воложанин

Сам по себе факт проведения церемонии – повод для радости: в начале 2019 г. существование единственной в России государственной премии в области современного искусства вызывало сомнение. И лишь в апреле стало известно, что 14-я «Инновация» будет.

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