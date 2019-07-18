Люк Бессон опять переснял «Никиту»

Статья опубликована в № 4857 от 18.07.2019 под заголовком: Председатель КГБ играет в шахматы только с лучшими агентами

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В главной роли длинноногая топ-модель Саша Лусс родом из Магадана kinopoisk

Сюжет о превращении лохушки в ангела-истребителя с разбитым сердцем – золотая жила Бессона. Блестяще разыграв его в «Никите» (1990) с Анн Парийо, французский режиссер так или иначе пытался использовать ту же формулу еще не раз, пока наконец не довел ее до абсурда в фантастическом боевике «Люси» (2014), где героиня Скарлетт Йоханссон останавливала пули на лету и управляла пространством и временем. Теперь Бессон вернулся к исходной точке: в сущности, «Анна» – авторский ремейк «Никиты» (с приветом Парийо, чье имя отдано новой героине). Даже действие происходит в конце 1980-х – начале 1990-х, только теперь героиня русская, а играет ее длинноногая топ-модель Саша Лусс родом из Магадана.

Прекрасная Россия прошлого

Помните ли вы Москву конца 1980-х так, как помнит ее Люк Бессон? О, эти просторные еврокухни в обшарпанных панельных многоэтажках! Мобильные телефоны! Лэптопы на заляпанной клеенке! Первый банкомат Банка Советского Союза! Возможность заполнить анкету для службы на флоте онлайн!

Но бог бы с ним, с техническим прогрессом, заглянем в «Елисеевский» году в 1987-м. Там все как сейчас, разве что французских сыров побольше.