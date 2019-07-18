Люк Бессон опять переснял «Никиту»
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Сюжет о превращении лохушки в ангела-истребителя с разбитым сердцем – золотая жила Бессона. Блестяще разыграв его в «Никите» (1990) с Анн Парийо, французский режиссер так или иначе пытался использовать ту же формулу еще не раз, пока наконец не довел ее до абсурда в фантастическом боевике «Люси» (2014), где героиня Скарлетт Йоханссон останавливала пули на лету и управляла пространством и временем. Теперь Бессон вернулся к исходной точке: в сущности, «Анна» – авторский ремейк «Никиты» (с приветом Парийо, чье имя отдано новой героине). Даже действие происходит в конце 1980-х – начале 1990-х, только теперь героиня русская, а играет ее длинноногая топ-модель Саша Лусс родом из Магадана.
Прекрасная Россия прошлого
Помните ли вы Москву конца 1980-х так, как помнит ее Люк Бессон? О, эти просторные еврокухни в обшарпанных панельных многоэтажках! Мобильные телефоны! Лэптопы на заляпанной клеенке! Первый банкомат Банка Советского Союза! Возможность заполнить анкету для службы на флоте онлайн!
Но бог бы с ним, с техническим прогрессом, заглянем в «Елисеевский» году в 1987-м. Там все как сейчас, разве что французских сыров побольше.
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