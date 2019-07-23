Что покажут на втором Eat Film Festival

Кадр из фильма «Сны Дзиро о суши» Eat Film Festival

Идея гастрономического кинофестиваля возникла, кажется, из каламбура. Алена Бочарова и Кирилл Сорокин, 10 лет назад придумавшие Beat Film Festival, в прошлом году решили выкинуть из названия букву и сделать еще один фестиваль – в качестве дополнительного, более коммерческого, по их признанию, проекта. Который, однако, следует той же логике, что и «Битфест»: гастрономия – такая же часть современной культуры, как и поп-музыка, и так же способна рассказывать о мире, в котором мы сегодня живем.

Созвучие сделало бренд моментально узнаваемым и вызывающим доверие. А смешанный формат – кино плюс ужины с известными шеф-поварами – привлек новую публику. В создании Eat Fest приняла участие ресторатор, соавтор проектов «Простые вещи», «Хачапури», Ragout, экс-партнер Novikov School, Екатерина Дроздова. На первом фестивале показали всего шесть фильмов, в этом году их будет уже десять. Три премьеры совмещены с поп-ап-ужинами на крыше Центрального рынка. Ужин входит в стоимость билета.

Ответственность и многообразие

На международном рынке ни одна инициатива, претендующая на то, чтобы быть замеченной и стать значимой, не может сейчас обойти темы этичного потребления, гендерного, возрастного или расового равенства и остальных граней того, что называется термином «устойчивое развитие». Значительная доля гастрономических мероприятий, от фестивалей для широкой публики до узкопрофессиональных семинаров, также в той или иной степени рассказывает, как существовать в мире еды таким образом, чтобы не было стыдно перед следующими поколениями или перед теми, кому просто меньше повезло.

Eat Film Festival откроется картиной «Большая маленькая ферма», где в 1,5 часа экранного времени уложена восьмилетняя история режиссера-документалиста Джона Честера и его жены Молли, мечтающей о собственной ферме, экологически и этически безупречной. За мечтой они едут на север Калифорнии. Сначала надо как следует обогатить и удобрить неплодородную землю, затем – заселить ее живностью, от насекомых до домашнего скота, а после приходится бороться с сельскохозяйственными напастями и личными драмами. Перед показом будет поп-ап-ужин с известными московскими шеф-поварами, которые следуют тем же этическим принципам, что и герои фильма. Сергей и Иван Березуцкие (Twins Garden), Андрей Шмаков (Savva), Владимир Чистяков (Buro TSUM) и Никита Подерягин (Bjorn) приготовят овощные блюда из сезонных продуктов, выращенных на небольших местных фермах.

Еда из Краснодара Единственный российский участник фестиваля – фильм «183 дня». В теории в нем есть многое для того, чтобы получился отличный материал. Есть сюжет о движении к успеху – краснодарский шеф и владелец заведений «Угли-угли» и «The Печь» Андрей Матюха готовится представить страну на европейском этапе конкурса Bocuse d’Or. В процессе ему, как и положено по драматургии подобных историй, предстоит столкнуться с трудностями (включая личные), заручиться поддержкой более опытных и титулованных мастеров, долго и кропотливо готовиться. Сомнений в его усилиях и мотивации нет никаких, но фильм снят до того неумело, что у широкой аудитории могут возникнуть мысли о местечковом уровне отечественной гастрономической индустрии. А жаль, потому что она как раз развивается успешно и довольно быстро.

Второй важный вопрос, который волнует цивилизованный мир, – гендерное равенство, в том числе в ресторанной индустрии. Так сложилось, что большинство шефов, особенно звездных, – мужчины. Почему же общество охотно отправляет женщин на домашнюю кухню, но не дает встать во главе кухни успешного ресторана? В прошлом году этот вопрос задавался в фильме «Богини еды», в этом будет повторяться в картине «Огонь! Революция на кухне», героини которого – шефы в ресторанах Нью-Йорка, Парижа и Торонто, сумевшие преодолеть барьеры гендерных стереотипов и дискриминации.

Но дискриминации сегодня подвергаются не только люди. «Wasted. История о пропавших продуктах» – практически фильм ужасов на тему ответственного (точнее, безответственного) потребления: здесь вам расскажут, сколько тонн еды ежедневно уничтожают только за то, что она некрасивая, сколько коров вы убили, купив всего пару стейков, и какой урон экологии нанесли, поверив сроку годности, указанному на упаковке. Фильм сделан так эффектно и убедительно, что к финалу становится стыдно заглядывать в собственный холодильник, ходить в супермаркет и пользоваться мусорным ведром. И, конечно, вдвойне стыдно смотреть это в стране, на границах которой еду давят бульдозерами, называя это «антисанкциями».

Как у них все получилось

Обязательный жанр – история успеха, чем она труднее и длиннее, тем интересней. Многие из фильмов снимались по нескольку лет. Например, в ленте «Большая стройка Альберта» главный герой, младший брат прославленного ресторатора Феррана Адриа, долгое время остававшийся в тени, на глазах у съемочной группы строит гастрономический квартал elBarri в Барселоне. Параллельно с техническим процессом режиссер показывает трансформацию Альберта в лидера, который ведет за собой большую команду. Американская картина «Диана Кеннеди: ничего лишнего» о женщине, написавшей в 1972 г. книгу «Кухня Мексики», с которой начался процесс продвижения мексиканской гастрономии в мире, вообще похожа на настоящий байопик. Вот Диана в молодости, вот она – автор бестселлера и отчитывает зрителей за неправильные рецепты гуакамоле, а вот ей уже 96, но она по-прежнему за рулем и в поисках новых рецептов и историй.

В японском фильме «Раменхэды» рассказ гораздо спокойнее и меланхоличнее, хотя монотонным его не назовешь: кадры работы раменных, интервью с шефами, потратившими десятки лет на искусство варить правильный бульон и делать идеальную лапшу, дополнены графикой с историей блюда. На премьере обещан рамен-баттл: бульоны будут готовить бренд-шеф московского рамен-изякая-бара Ku Вадим Мальков и Филипп Инрайтер – шеф рамен-хауса Slurp в Копенгагене.

Третий ужин будет сопровождать премьеру фильма «Сны Дзиро о суши», посвященного легендарному Дзиро Оно, чей маленький токийский суши-бар, в который можно попасть прямо из метро, известен всему гастрономическому миру. На крыше Центрального рынка перед фильмом выступит Юяма Рэйко, суши-мастер и автор книг о культуре суши, чья биография – готовый сюжет для фильма из программы хоть Beat, хоть Eat Fest. Рэйко называет себя суши-диджеем: она дочь композитора, работала музыкальным журналистом, а потом решила объединить свои увлечения и начала гастролировать по миру с шоу Bijin sushi («Красивые суши»).

А на закрытии покажут фильм «Бариста» про финалистов чемпионата мира по приготовлению кофе. Четыре героя – победители национальных конкурсов, каждый рассказывает о долгом пути к вершине, месяцах подготовки, секретах мастерства. Классическая спортивная драма – только про то, как приготовить за 15 минут четыре эспрессо, четыре эспрессо с молоком и еще четыре авторских кофейных напитка.

Eat Film Festival пройдет в Москве с 24 по 30 июля. Основные площадки – крыша Центрального рынка, музей современного искусства «Гараж» и кинотеатр «Октябрь»