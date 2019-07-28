Владимир Астапкович / РИА Новости

Утром 28 июля умер журналист Владимир Кара-Мурза. Об этом в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший. Корреспонденту был 59 лет. «Ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза. Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин», – написал он. О месте и времени прощания пока не сообщается.

Владимир Кара-Мурза был блестящим журналистом, историком и хорошим другом, заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «Очень печальное известие. На протяжении многих лет мы вместе работали на "Эхе" и дружили. Он был блистательным журналистом и историком, что, может быть, в последнее время не очень было видно, но это так», – сказал он «Интерфаксу». Венедиктов добавил, что Кара-Мурза был потомком Чингизхана, «что иногда прорывалось», но при этом он был нежным и преданным другом. «В тяжелые времена для НТВ и "Эха Москвы" он всегда был рядом», – заключил главред.

Кара-Мурза был профессионалом, которым нет места на современном телевидении, считает журналист Владимир Познер. «На мой взгляд, нынешнему российскому телевидению такие люди не нужны как раз, а нужны люди совершенно другого свойства. Им не нужны люди, которые не прогибаются, которые держатся своих принципов, которые не прислуживают никому, которые служат только своей публике», – заявил он «Интерфаксу». Познер добавил, что Кара-Мурза был частью мощной команды, которая работала на НТВ, когда телеканал только появился.

Владимир Кара-Мурза-старший родился 24 октября 1959 г. в Москве. В 1981 г. он окончил исторический факультет МГУ. На телевидение Кара-Мурза пришел в 1992 г., став старшим редактором, а затем корреспондентом еженедельной программы Евгения Киселева «Итоги» на РГТРК «Останкино» (сейчас «Первый канал»). Он делал там материалы на исторические темы: о Южных Курилах и событиях в Северной Осетии. В сентябре 1993 г. вместе с Киселевым и другими журналистами «Итогов» перешел в первую в России частную общенациональную телекомпанию НТВ, основанную в том же году Владимиром Гусинским.

Следующие три года Кара-Мурза работал корреспондентом службы информации на НТВ, делал сюжеты для программ «Сегодня» и «Итоги». В апреле 1995 г. стал автором и ведущим информационно-аналитической программы «Сегодня в полночь». В 2000 г. Кара-Мурза начал вести еженедельную историческую программу «Свидетель века», которая сначала выходила на НТВ, а затем на ТВ-6.

С НТВ журналист ушел в 2001 г. из-за конфликта между владельцем телекомпании Гусинским и ее основным кредитором – компанией «Газпром». В ночь на 14 апреля 2001 г. Кара-Мурза приехал в редакцию телеканала, где вступил в жесткую полемику с представителями «Газпрома», а на следующий день вместе с группой ведущих журналистов НТВ написал заявление об уходе с канала. Сначала он ушел на ТНТ, а затем перешел в телекомпанию Бориса Березовского ТВ-6. Последний эфир там Кара-Мурза провел в 23.00 21 января 2002 г. – за час до отключения вещания канала по распоряжению судебных приставов.

После закрытия ТВ-6 журналист перешел в штат вновь созданного телеканала ТВС. Там он вел программы «Грани», «Место печати» и «Тушите свет». В июне 2003 г. канал был отключен от эфира по распоряжению Министерства печати. Кара-Мурза стал ведущим информационной программы «Сейчас в России» на телеканале RTVi.

Также журналист работал на радиостанциях «Эхо Москвы», «Свобода», на Сетевом общественном телевидении. Там он вел авторские программы. Кроме того, Кара-Мурза был колумнистом в газете «Собеседник». Журналист неоднократно критиковал нынешние власти и действия президента Владимира Путина. На президентских выборах в 2018 г. был доверенным лицом Григория Явлинского.

Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России». Журналист был женат дважды. Единственный его сын – Владимир Кара-Мурза-младший, общественный деятель, политик и публицист.