В прокат вышел «Величайший кутюрье» – фильм о последних годах жизни Ива Сен-Лорана

Все кадры с Ивом Сен-Лораном в фильме черно-белые, остальные герои показаны в цвете Кадр из фильма

«Величайший кутюрье» начинается черно-белыми кадрами: Ив Сен-Лоран, с трудом держа карандаш, выводит эскиз платья. Следом идет уже цветная хроника. Пьер Берже, многолетний партнер и соратник Сен-Лорана, сооснователь модного дома Yves Saint Laurent, смотрит в окно, вспоминая их общую с модельером молодость. Третья сцена, тоже в цвете, – работницы ателье возвращаются в уже закрытую на момент съемки студию и, хохоча и перебивая друг друга, кружатся по знакомой комнате, обсуждая, как здорово им тут было.

Так режиссер «Величайшего кутюрье» Оливье Мейру сразу обозначает как основных действующих лиц (в главных ролях – Сен-Лоран и Берже и много второстепенных героев, самые значимые из которых – работницы ателье), так и настроение повествования. Кадры с Сен-Лораном, за исключением нескольких групповых, будут черно-белыми – в художнике почти не осталось красок жизни, все съели депрессия, алкогольная и наркотическая зависимости. «Я хотел запечатлеть момент, когда Сен-Лоран все еще верен своей мечте, но у него уже не осталось на нее сил», – комментирует режиссер.

То, что его герой верен мечте о моде и великолепных платьях, для Мейру как будто бы не играет особой роли. В фильме практически нет традиционных для такого жанра кадров модных показов, роскошных звезд в невероятных нарядах и прочей атрибутики высокой моды. Работу ателье режиссер показывает исключительно в будничной тональности. Вот портные и закройщики спорят о величине стежков и материале для подкладки пальто. Вот модели на примерке платьев крутятся перед Сен-Лораном и кучей сотрудников, пока те решат, кого из них выпускать на показе первой. Вот что-то более оживленное – Пьер Берже ругается на сотрудников, отчитывая их за слишком большое число фотографов. Сам величайший кутюрье в кадр попадает довольно редко и ничего не говорит собственно автору. Мейру заметил, что Сен-Лоран стесняется или даже боится камеры, поэтому отказался от идеи интервью и снимал модельера, как снимают дикую природу.

Еще три документальных фильма о моде

В 1998 г., когда модный дом Yves Saint Laurent уже был продан фармацевтической компании Elf Sanofi Beaute, а Ив Сен-Лоран отошел от коллекций готовой одежды, оставив себе только высокую моду, Берже сам пригласил Мейру. Как предполагает режиссер, именно потому, что не хотел стереотипный фильм о моде. И Мейру снимал до 2001 г., вплоть до того момента, пока Сен-Лоран окончательно не отошел от дел, показав в январе 2002 г. последнюю коллекцию. Затем выяснилось, что Берже хотел контролировать монтаж и решать, каким будет фильм, но Мейру ему отказал. Премьера «Величайшего кутюрье» прошла в 2007 г. на Берлинале, после чего Берже запретил показ фильма, ссылаясь на то, что у автора не было его письменного согласия на использование материалов съемки. Фильм пролежал на полке до смерти Берже в 2017 г. и вышел в европейский прокат только осенью прошлого года.

Николас Бриго-Роберт, директор Playtime, компании – прокатчика ленты, говорил, что суть претензий в том, что Берже не понравилось, каким его изобразили. Противопоставление Сен-Лорана и Берже заметно: больной и плохо выглядящий модельер с затравленным взглядом, который почти все время молчит, и его энергичный деловой партнер (в реальности он старше на шесть лет), говорящий за двоих. Плюс в нескольких сценах Берже ведет себя явно не как заботливая наседка. «Не читай как маразматик и не наваливайся как развалина», – отчитывает он легенду, готовя Сен-Лорана к получению награды за достижения всей жизни.

По версии самого Берже, Мейру исказил не только его образ, но и образ Сен-Лорана. Можно предположить, что, приглашая Мейру, Берже представлял себе совсем другой результат. Во всяком случае, все последующие фильмы о модельере, сделанные под его надзором, строго придерживаются легенды: меркантильные стервятники от моды сожрали последнего романтического гения, которого он, Пьер Берже, столько лет защищал от разных напастей, в том числе от самого себя. А Мейру показал старого и больного человека, уставшего и обессиленного в борьбе с изменениями в мире, с наступлением эпохи коммерции, с собственными демонами.

Обесценивать вклад Берже, выставляя его амбициозным кукловодом, все же спорное решение. То, что без Берже не было бы не только Yves Saint Laurent, но и самого Ива (которого Берже в самом начале их знакомства фактически спас от последствий нервного срыва, а позже десятилетиями держал на плаву, пока тот искал спасение в алкоголе и наркотиках), – очевидно. В разговоре с прессой Берже неоднократно вспоминал о чувстве бессилия, возникавшем при попытках поддерживать Сен-Лорана в нормальном настроении, креативным, работоспособным. Мешая от волнения французские и английские слова, он говорил The New York Times: «Когда у тебя отношения с алкоголиком и наркоманом, приходится очень непросто. Что ты можешь поделать? Ничего. Всего лишь принять реальность. Попытаться помочь, что я и делал – с редким успехом. Но я пытался».