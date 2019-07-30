Почему «Бойцовский клуб» не устарел
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Теперь-то кажется, что 20 лет назад мы ничего не знали о потреблении. В 1999 г. в Россию еще не пришла IKEA, мебелью из которой герой «Бойцовского клуба» обставил свою уютную квартирку в новом кондоминиуме (сегодня, пожалуй, этот термин стоило бы локализовать как ЖК – в фильме показан типичный многоэтажный термитник, какие строят в последние годы по всей Москве). Мы еще не влезли в ипотеку и потребительские кредиты. Мы покупали подержанные машины.
Мы видели политкорректность только в американском кино. Как и группы психологической поддержки для больных и зависимых.
Мы не испытывали кризиса маскулинности – наши 90-е были для этого слишком жесткими, ввязаться в драку здесь было раз плюнуть.
Иначе говоря, «Бойцовский клуб» был ярким, безумно красивым психоделическим клипом из чужой жизни.
Сегодня – совсем не такой уж чужой.
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