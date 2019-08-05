Почему преступников должен ловить преступник

В фильме «Видок: охотник на призраков» нет никаких призраков, но есть идеальный сыщик

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Яркая внешность и незаурядный актерский диапазон позволяют Венсану Касселю с равным успехом играть аристократов и дегенератов Кадр из фильма

В России имя Видока ассоциируется прежде всего с пушкинской фразой «Беда, что ты Видок Фиглярин», дешифровать которую советским школьникам было довольно трудно. В сносках объясняли, что Видок – синоним доносчика. Пушкин как-то прочел мемуары этого человека, после чего возненавидел его всей душой: в рецензии называл «парижским палачом» и «отъявленным плутом, столь же бесстыдным, как и гнусным»; естественно, сразу после этого он поспешил уязвить Булгарина сравнением с таким гадом.

Чего Пушкин в своем гражданском пылу не заметил – что Эжен Франсуа Видок (1775–1857), бывший каторжник, ставший главой парижской полиции, матерый бретер, хитрец и виртуоз побегов, – готовый герой авантюрного романа. Собственно, он и становился их героем: Эжен Сю использовал множество его историй в «Парижских тайнах», Виктор Гюго вдохновлялся Видоком, когда придумывал Жана Вальжана и одновременно инспектора Жавера. Его детективные расследования как родные вписались бы в любую обложку журнальчика XIX или начала XX в., которые и поныне продаются букинистами на берегу Сены: коварные преступники, перерезанные глотки, украденные сокровища и на фоне всего этого – герой-победитель.