Кого напугают «Страшные истории для рассказа в темноте»

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Самый впечатляющий монстр из фильма – огромная женщина, надутая как воздушный шарик CBS Films

«Страшные истории, чтобы рассказывать их в темноте» – сборник детских страшилок. Недлинных (три десятка на 120 страниц). Популярных (их автор Элвин Шварц после успеха первой книги, вышедшей в 1984-м, выпустил еще два продолжения). В каком-то смысле скандальных (за 35 лет нашлось множество родителей, которые требовали изъять «Страшные истории» из американских школьных библиотек: «Они уродуют психику наших детей!»).

Типичная страшилка: два пастуха от скуки мастерят пугало, называют его Гарольдом в честь фермера, которого ненавидят, глумятся над ним, вымещают злость, пинают и оскорбляют. А чучело сначала молчит, потом ворчит и в конце концов оживает: сдирает с одного из своих мучителей кожу и вывешивает на солнышке для просушки.