Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4876 от 14.08.2019 под заголовком: Новые превращения пепси-колы

Как Тарантино полюбил переписывать историю

В фильме «Однажды в... Голливуде» кино побеждает зло на своей территории

Вообще-то хочется просто написать, что это чистая радость, идите и убедитесь. Можно не считывать многочисленные цитаты, не узнавать знаменитостей, можно вовсе не знать, что случилось 8 августа 1969 г. на голливудской вилле режиссера Романа Полански c его беременной женой Шэрон Тейт и ее гостями (хотя лучше бы знать). Once Upon a Time... in Hollywood напоминает, что Тарантино умудрился не растерять почти детский восторг от кино (и умение заражать им актеров, как заразил в этот раз Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта).

Он навсегда запомнил, как действует этот ракурс, эта смена кадров, эта музыка; он точно знает, на сколько секунд надо задержать ладонь над рукояткой револьвера. Не для того, чтобы было как у Серджо Леоне, а потому, что стрелять как у Леоне для него все равно что дышать. Для Тарантино кино существует как данность, оно есть всегда и везде, надо только придумать – или выбрать – сюжет.

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