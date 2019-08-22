Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4882 от 22.08.2019 под заголовком: С первого дубля

Как кинорежиссеры ставили спектакли

На театральной лаборатории «Свияжск артель» удачнее всех выступил Тимур Бекмамбетов

Свияжск – древний русский город на волжском острове, форпост Ивана Грозного в войне с Казанским ханством. «Свияжск артель» – ежегодная театральная лаборатория фонда «Живой город», причастного чуть ли не ко всему новому и необычному, что происходит в области театра в Казани. Участники лаборатории приезжают в Свияжск на 10 дней и в максимально сжатые сроки ставят эскизы спектаклей, которые бесплатно показывают всем желающим.

«Живой город» и куратор Олег Лоевский зазывают на лабораторию режиссеров первого ряда, и не только из России: прошлым летом, например, там побывали Штефан Кэги и Каролин Барно из группы Rimini Protokoll, которая делает лучший в мире театральный нон-фикшн. В их эскизе «Призвание» настоящие казанские семинаристы рассказывали зрителям о своих мирских увлечениях – фотографии, кино, программировании, боксе, разрушая образ инопланетянина в рясе.

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