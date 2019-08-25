Выставкой «Наполеон. Жизнь и судьба» в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов отмечают 250-летие императора

Часы с кукушкой Наполеону не по чину, вот с орлом – другое дело Максим Стулов / Ведомости

Как и предсказывал в старости Суворов, восхищавшийся талантами «маленького капрала», Наполеон споткнулся о Россию. Может быть, еще и поэтому его тут любят. И любили всегда – и после войны 1812 г., не перестав говорить по-французски, и потом, даже не догадываясь о едва не состоявшемся родстве французского императора с русским. Наполеон порывался жениться на дочери Павла I Екатерине, вышедшей в итоге за герцога Ольденбургского (чье княжество Наполеон впоследствии забрал себе), а потом – с тем же успехом – на ее сестре Анне. Понятно, что в России, как и во всей Европе, много чего осталось от Наполеона, начиная с Кодекса, заложившего основы правовой системы, и заканчивая многоступенчатым школьным образованием. И конечно, мы помним о войне. Но выставка заставляет задуматься о том, что войны могло не случиться. Здесь хочется сожалеть об упущенном счастье Наполеона. Не потому, что русские принцессы его гарантировали, а потому, что Наполеон тут романтический герой, олицетворяющий романтический век.

Уютный император

Экспозицию составили вещи из личных коллекций Александра Вихрова, Андрея Кусакина и Татьяны и Сергея Подстаницких (а Сергей Подстаницкий стал куратором выставки). Многие из них – свидетельства камерного, почти домашнего культа. Аллегорическую «Встречу Наполеона с сыном в загробном мире» изображает итальянский веер середины XIX в. Висящие рядом миниатюрные гравюры – портреты Наполеона, Марии-Луизы и ребенка («Король Рима молится об отце») в кружевном обрамлении из вырезанной бумаги – тоже из Италии, где культ корсиканца и не умирал. Как и во Франции, где даже при роялистах умудрялись выпускать сувениры с секретом в честь Наполеона. В виде, например, чернильницы, копирующей гробницу в Доме инвалидов: под крышкой – емкости для чернил, а под ними скрытая фигурка. Или: Наполеон со скрещенными на груди руками стоит на крышке чернильницы, в момент опасности крышка переворачивается и опальный император оказывается внутри.

Почитание Наполеона и при его жизни, и после смерти сохранялось даже в царской семье, о чем свидетельствует фигурка улана, нарисованная рукой Николая I. Среди явно русских артефактов здесь и костяной Наполеон, у которого торс раскрывается, как складень, а вместо сердца – всадник, до боли напоминающий Георгия Победоносца. Небольшие вещицы – печати с бюстом Наполеона, шпага его генерала, брошечка на лацкан со сплетенными волосами Наполеона и Жозефины (купленная Вихровым на распродаже коллекции князей Монакских) и латунные пушечки, которыми играл Наполеон II, – вместе с портретами, мраморными головками, литографиями и холстами складываются в бесконечную историю Наполеоновых поражений (любовных), а не побед. Первое, отвергнутое название выставки – «Наполеон – обманутый жених» – куда красноречивее окончательного.

Ему действительно не везло с женщинами: Жозефина после женитьбы, пришедшейся на начало итальянской кампании, не отвечала на его призывы приехать и завела пару любовников. Ее преемница, австрийская принцесса Мария-Луиза, родила мальчика, которого Наполеон в последний раз увидел трехлетним. Как только мужа отправили в ссылку, она оставила Францию, сына и больше его не видела. Наполеон с острова Эльба умолял привезти ребенка, она не ответила. Без родителей тот рос в абсолютной нелюбви.

Но даже нелюбовь (вместе с любовью потомков) кажется здесь значительнее войны и революции. А камерная экспозиция в музее-усадьбе, где 15 августа праздновали день рождения героя, выглядит весомее другой посвященной ему выставки – «Автографы Наполеона Бонапарта из собрания Исторического музея. К 250-летию со дня рождения». Она открылась в тот же день в бывшем Музее Ленина, ловко преображенном в Музей Отечественной войны 1812 г.

Выставка с секретом

Как фигурка Наполеона выглядывает со дна чернильницы, так и вторая, маленькая выставка обнаруживается внутри главной. Это 37 акварелей Александра Бенуа, созданных в Париже для великого фильма Абеля Ганса «Наполеон» (1927). Куратор этой выставки Татьяна Макеева, она же директор музея, рассказывает, что акварели в 2011 г. купил основатель и владелец музея Кристофер Муравьев-Апостол. «Это вроде бы эскизы костюмов, – комментирует Макеева, – но по сути – портреты деятелей революции, членов Конвента. Бенуа стремился к точности, он пользовался набросками, которые делали Давид и другие художники, видевшие этих персонажей». Фильм можно посмотреть тут же, но лучше оставить его на потом, а сначала дойти до последнего зала и убедиться, что родство, пусть и косвенное, Наполеона с Романовыми состоялось. Мария Николаевна, дочь Николая I и президент Императорской академии художеств (тут ее портрет и мраморная головка работы Николая Пименова), вышла за Максимилиана Лихтенбергского, а тот был сыном пасынка Наполеона Евгения Богарне.

На другую русскую связь намекает портрет Анатоля Демидова, князя Сан-Донато (на литографии 1848 г., выполненной Дени-Огюст-Мари Раффе, господин в экзотическом головном уборе с широко расставленными ногами). Анатоль женился на Матильде, племяннице Наполеона, и именно на деньги Демидовых на острове Эльба был построен и по сию пору содержится Музей Наполеона.

В Москве же память о Наполеоне хранит сам дом, в котором устроен музей. Точнее, ее хранили сыновья хозяина.

Дом и встреча

Дело не только в том, что деревянный дом на Старой Басманной пережил пожар 1812 г., – тут дому просто повезло. Ему и позже везло: собирались снести еще до революции – не снесли, в 1980-х, когда открыли Музей декабристов, рухнула крыша, но стены и отчасти даже интерьеры уцелели. Повезло, что в конце 1980-х по инициативе Раисы Горбачевой в СССР пригласили эмигрантов – потомков славных дворянских родов. Среди них оказались отец Кристофера Муравьева-Апостола, в прошлом дипломат, и он сам – финансист, не говоривший по-русски. Тогда и выяснилось, что живо родовое гнездо. Постепенно Кристофер Муравьев-Апостол смог взять его в аренду и более 10 лет восстанавливал. На мой давний вопрос, сколько стоила реставрация, он замялся. Я стала называть предполагаемые цифры и на 10 млн в твердой валюте остановилась. Кажется, по таким стандартам, которым он следовал (перебирали бревна, восстанавливали по старой технологии дранку, делали копии кирпичей в погребе, восполняя утраты), не реставрируют у нас сегодня даже Кремль.

В 2011-м этот дом, превращенный в один из первых в стране частных музеев, стал первым объектом, получившим от Москвы льготную аренду – 1 руб. за 1 кв. м. Только вещи из семейной коллекции, вывезенные после революции и переданные в Советский фонд культуры (с обещанием вернуть, когда будет открыт музей), так и не вернули. Все эти книги, ордена и прочие раритеты перешли в Российский музейный фонд. Осталось, впрочем, удивительное письмо, написанное декабристом Сергеем Муравьевым-Апостолом в Петропавловке накануне казни. Когда нет временных выставок, письмо можно увидеть.

До Муравьевых-Апостолов здесь была усадьба Салтыковых. После восстания на Сенатской площади ее купил вышедший в отставку бывший дипломат и сенатор Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, отец трех братьев-декабристов. Сын его Сергей был повешен, Ипполит застрелился, Матвей отправлен на каторгу. Из его воспоминаний и стало известно о встрече брата с Наполеоном.

Сергей, который был моложе Матвея, но сдал экстерном за три класса, учился с братом во Франции в одном из основанных императором математических лицеев. Во время очередной инспекции, которую осуществлял сам Наполеон, он остановил взгляд на маленьком мальчике (Сергей был младшим в классе) и сказал, что тот мог бы сойти за его сына. Братья помнили об этом и воюя с Наполеоном, и победив его. И почитали, как вся русская знать. Потому что Наполеон хоть и после Пушкина, но тоже наше все.

До 29 сентября