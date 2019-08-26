Что наделал Харви Вайнштейн

В прокат вышел документальный фильм «Быть Харви Вайнштейном» о продюсере, который добился максимальной власти и славы и решил, что теперь ему все можно

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В прокат вышел документальный фильм «Быть Харви Вайнштейном» Media Finance Capital

Есть в Харви Вайнштейне величие. Ну, может быть, не такое величие, как в Чарльзе Фостере Кейне, но все равно – когда читаешь десятки статей и материалов о нем, челюсть отвисает. Закомплексованный мальчик из Квинса стал самым знаменитым голливудским продюсером, толстым, грубым матерщинником, альфа-самцом, колоритным, как черт, звездой под стать тем режиссерам, актерам и актрисам, которых он делал суперзвездами.

Это его студия Miramax пестовала независимых кинематографистов вроде Тарантино. Это он прокатывал в США картины, победившие на Каннском, например, фестивале, – и при этом резал их, как хотел («Я сокращал и перемонтировал их не для развлечения, я просто хочу, чтобы это дерьмо работало!»). Если ему надо было что-то от режиссеров, он не стеснялся беспокоить их даже на смертном одре (ходит легенда, как он бомбардировал срочными деловыми письмами умирающего Сидни Поллака). Из чистых азарта и тщеславия он продвигал свои фильмы на «Оскарах», закатывая для академиков шикарные вечеринки, а потом обзванивая их лично и доказывая, что «Артист» – лучшая картина года, Жан Дюжарден – лучший актер, а Мишель (о господи!) Хазанавичюс – лучший режиссер. Потратил миллионы, но добился своего – и встречал награды с детской радостью. «Оскары» были его любимым спортом, он «дотанцевал» до них десятки режиссеров, актеров и актрис (подсчитано, что его благодарили со сцены чаще, чем Бога). Сверхъестественный напор, самоуверенность, вдохновение.