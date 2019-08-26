Что наделал Харви Вайнштейн
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Есть в Харви Вайнштейне величие. Ну, может быть, не такое величие, как в Чарльзе Фостере Кейне, но все равно – когда читаешь десятки статей и материалов о нем, челюсть отвисает. Закомплексованный мальчик из Квинса стал самым знаменитым голливудским продюсером, толстым, грубым матерщинником, альфа-самцом, колоритным, как черт, звездой под стать тем режиссерам, актерам и актрисам, которых он делал суперзвездами.
Это его студия Miramax пестовала независимых кинематографистов вроде Тарантино. Это он прокатывал в США картины, победившие на Каннском, например, фестивале, – и при этом резал их, как хотел («Я сокращал и перемонтировал их не для развлечения, я просто хочу, чтобы это дерьмо работало!»). Если ему надо было что-то от режиссеров, он не стеснялся беспокоить их даже на смертном одре (ходит легенда, как он бомбардировал срочными деловыми письмами умирающего Сидни Поллака). Из чистых азарта и тщеславия он продвигал свои фильмы на «Оскарах», закатывая для академиков шикарные вечеринки, а потом обзванивая их лично и доказывая, что «Артист» – лучшая картина года, Жан Дюжарден – лучший актер, а Мишель (о господи!) Хазанавичюс – лучший режиссер. Потратил миллионы, но добился своего – и встречал награды с детской радостью. «Оскары» были его любимым спортом, он «дотанцевал» до них десятки режиссеров, актеров и актрис (подсчитано, что его благодарили со сцены чаще, чем Бога). Сверхъестественный напор, самоуверенность, вдохновение.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}