Статья опубликована в № 4915 от 08.10.2019 под заголовком: Поделись улыбкою своей
«Джокер» вышел в прокат
Триумфатор Венецианского кинофестиваля – не столько комикс, сколько суровая драма о больном герое в больном социуме
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Kinopoisk
Кинозалы полны – кто-то идет смотреть новый триллер про злодея из мира Бэтмена (или киновселенной DC Comics), кто-то хочет увидеть фильм, сломавший каноны жанра и победивший на одном из главных мировых кинофестивалей: жюри авторитетного кинофорума впервые отдало главный приз картине на основе комикса, критики заговорили о революции.
Ожидания, вероятно, не оправдаются в обоих случаях: следы комикса в «Джокере» и правда минимальны, но и новаторства тут не так много, как казалось по репортажам из Венеции – фестивальная эйфория провоцирует на преувеличения. Так что «Джокер» – кино скорее для тех, кто давно считает комикс серьезным взрослым жанром и ждет от него комментариев на злобу дня.
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