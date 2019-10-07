Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4915 от 08.10.2019 под заголовком: Поделись улыбкою своей

«Джокер» вышел в прокат

Триумфатор Венецианского кинофестиваля – не столько комикс, сколько суровая драма о больном герое в больном социуме

Кинозалы полны – кто-то идет смотреть новый триллер про злодея из мира Бэтмена (или киновселенной DC Comics), кто-то хочет увидеть фильм, сломавший каноны жанра и победивший на одном из главных мировых кинофестивалей: жюри авторитетного кинофорума впервые отдало главный приз картине на основе комикса, критики заговорили о революции.

Ожидания, вероятно, не оправдаются в обоих случаях: следы комикса в «Джокере» и правда минимальны, но и новаторства тут не так много, как казалось по репортажам из Венеции – фестивальная эйфория провоцирует на преувеличения. Так что «Джокер» – кино скорее для тех, кто давно считает комикс серьезным взрослым жанром и ждет от него комментариев на злобу дня.

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