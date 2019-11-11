Как соединить социальный театр и эксперимент

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В «Пещере» Всеволода Лисовского в сократический диалог вступают бездомные Дарья Хрипач

Идею «Особого взгляда» проще всего пояснить на примере «Пещеры» Всеволода Лисовского – главной звезды московского театрального андеграунда последних сезонов, лауреата «Золотой маски» в номинации «Эксперимент», человека с вечно всклокоченной бородой и артистической мизантропией, за которой прячется огромная отзывчивость. Так вот, для нового фестиваля Лисовский выбрал диалоги Платона и разыграл их с людьми без дома и без документов. В «Пещере» их обслуживают официантки, произносящие реплики из платоновского текста. Герои откликаются на них – и в застольной беседе, рассказывая о своей жизни или, например, о первой любви, воспроизводят не только структуру, но и дух сократического диалога.

Лисовский отказывается называть спектакль инклюзивным, но по сути просто расширяет это понятие. К этому же стремится и форум-фестиваль «Особый взгляд», делающий театр доступной средой не только для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), но и для мигрантов, бездомных, сирот.