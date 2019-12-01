Зачем художник Лучо Фонтана резал холст

Керамика была одним из любимых материалов Фонтаны и долгое время оставалась для него главным источником заработка. Но дюжина керамических и терракотовых распятий 1948–1963 гг. напоминает не о доходном искусстве, а о первой послевоенной Венецианской биеннале 1948 г., где была выставлена одна из этих скульптур. В условной фигуре, по-разному застывшей на условном кресте, столько же модернистского своеволия, сколько барочной пышности (а у Фонтаны была и живописная серия «Барокко» (1954–1957), с подмешанными в масло блестками и кусочками стекла). Распятия из собрания немецких коллекционеров Карстена и Клаудии Греве (они купили их все) и модернистские чугунные сферы из серии «Натура», показанной в 1960-м в Венеции на грандиозной выставке «Природа и искусство» (автор называл их «большими мячами»), вполне отражают диалог Фонтаны с большим стилем, который он вел всю жизнь.