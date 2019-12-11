Как оценили российское кино в Лондоне

В зале торжеств лондонского отеля Sheraton Grand Piccadilly при значительном стечении влиятельных лиц отечественного кино и в присутствии фигурантов российского бизнеса, обитающих в британской столице, была в четвертый раз вручена международная премия «Золотой единорог» (Golden Unicorn Awards). Крупнейшая, если не единственная награда, присуждаемая нашему кино западным сообществом и, таким образом, фиксирующая вид на нас с чужой колокольни, представляет несомненную пользу для российских кинопроизводителей и кинематографии в целом. Взгляд со стороны еще никому не мешал, даже если вы и не согласны с выводами жюри, которое в этом году возглавила президент Amediateka Линда Дженсен, а компанию ей составили продюсер Пьер Спенглер, актер Ален Кокс, кастинг-директор Нэнси Бишоп, журналист Эндрю Джек, киновед Нэнси Конди и др.