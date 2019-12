Мировая премьера коллекции Vetements Star Wars состоится в московском ЦУМе

Первую крупную совместную коллекцию, сделанную специально для универмага, выпустили в 2017 г. совместно с Dolce & Gabbana, одним из самых популярных брендов у покупателей. Затем к 110-летнему юбилею ЦУМа эксклюзивные товары сделали Dolce & Gabbana, Valentino, Loro Piana, Bottega Veneta, Tod’s, Emilio Pucci. В 2018 г. в продаже появились товары, созданные брендами к чемпионату мира по футболу. В этом году ЦУМ сотрудничал с Brioni, Santoni, Alexander McQueen, Balmain, Chloé и Gianvito Rossi. Также в 2019 г. ЦУМ представил коллекции Off-White x Undercover, Loewe Paula’s Ibiza, Valentino х Undercover, Polo Ralph Lauren Outdoor, Stella McCartney All Together Now.