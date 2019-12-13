Мировая премьера коллекции Vetements Star Wars состоится в московском ЦУМе

Мировой рынок люксовой одежды, обуви, часов и аксессуаров в ближайшие годы будет расти, считают аналитики консалтинговой компании Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. По их прогнозам, в 2019 г. он увеличится на 4–6% до 271–276 млрд евро, а к 2025 г. достигнет 320–365 млрд евро. Таким образом, рынок предметов роскоши через шесть лет может удвоиться по сравнению с 2011 г. Одним из самых заметных глобальных трендов в индустрии становится рост предложений клиентам персональных услуг и уникальных товаров. Например, в Burberry проанализировали информацию о прошлых покупках более чем 10 млн клиентов компании, писала Wall Street Journal. Данные компании свидетельствуют, что клиенты, получающие персональное обслуживание, тратят в среднем на 35% больше и вероятность совершения ими повторных покупок выше на 20%. Также компания объявляла, что намерена использовать «более научный подход к мерчандайзингу», чтобы привести ассортимент магазинов в соответствие со специфическими предпочтениями покупателей в каждом регионе. Ранее ассортимент зависел в основном от размеров магазина, теперь же компания учитывает климат и профиль местного покупателя.