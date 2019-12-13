Мировая премьера коллекции Vetements Star Wars состоится в московском ЦУМе
Мировой старт продаж коллекции Vetements Star Wars, приуроченной к выходу в прокат заключительного эпизода саги «Звездные войны» («Звездные войны: Скайоукер. Восход»), состоится в московском ЦУМе на несколько дней раньше, чем у зарубежных ритейлеров. Капсульная коллекция из 44 предметов включает и мужские, и женские предметы одежды и аксессуары, от вечерних платьев и обуви на высоком каблуке до футболок, худи, носков, бейсболок и рюкзаков. В России коллекция будет эксклюзивно представлена в ЦУМе.
Сотрудничество с Vetements по приоритетной дистрибуции – часть реализации стратегии ЦУМа по завоеванию позиций главного модного универмага в Восточной Европе, поясняет генеральный директор ЦУМа Александр Павлов. Чтобы стать лидером региона, в универмаге с 2016 г. реализуют политику «миланских цен» (устанавливают цены на товары, как в бутиках Милана и Парижа), увеличили закупку и долю эксклюзивного ассортимента – товаров, которые появляются в российской продаже только в ЦУМе или сделаны специально для универмага. Сейчас модели одежды, аксессуаров и обуви, разработанные специально для ЦУМа, составляют 10% ассортимента универмага, а в ближайшие сезоны планируется увеличить их долю до 30%, уточняет Павлов. По его словам, «специальные товары для ЦУМа» становятся эффективным инструментом для привлечения новых клиентов: около 60% покупателей, купивших эксклюзивные товары, до этого выбирали другие бренды.
«Под эксклюзивами мы понимаем не только эксклюзивную дистрибуцию. Наиболее востребованное среди наших клиентов направление – коллекции, создаваемые брендами специально для ЦУМа и российских покупателей. К примеру, в декабре в ЦУМ начнут поступать эксклюзивные ski resort коллекции, которые позволят не только сформировать гардероб для зимнего отдыха, но купить новые модели утепленной одежды в период поставки летних коллекций, не отвечающих текущим погодным условиям. В эти коллекции войдут изделия из трикотажа, верхняя одежда и горнолыжная экипировка. За последние два года ЦУМ реализовал подобные проекты в партнерстве с Loro Piana, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Balmain, Kiton, Burberry, Yves Salomon и многими другими брендами», – продолжает Павлов.
Первую крупную совместную коллекцию, сделанную специально для универмага, выпустили в 2017 г. совместно с Dolce & Gabbana, одним из самых популярных брендов у покупателей. Затем к 110-летнему юбилею ЦУМа эксклюзивные товары сделали Dolce & Gabbana, Valentino, Loro Piana, Bottega Veneta, Tod’s, Emilio Pucci. В 2018 г. в продаже появились товары, созданные брендами к чемпионату мира по футболу. В этом году ЦУМ сотрудничал с Brioni, Santoni, Alexander McQueen, Balmain, Chloé и Gianvito Rossi. Также в 2019 г. ЦУМ представил коллекции Off-White x Undercover, Loewe Paula’s Ibiza, Valentino х Undercover, Polo Ralph Lauren Outdoor, Stella McCartney All Together Now.
Мировой рынок люксовой одежды, обуви, часов и аксессуаров в ближайшие годы будет расти, считают аналитики консалтинговой компании Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. По их прогнозам, в 2019 г. он увеличится на 4–6% до 271–276 млрд евро, а к 2025 г. достигнет 320–365 млрд евро. Таким образом, рынок предметов роскоши через шесть лет может удвоиться по сравнению с 2011 г. Одним из самых заметных глобальных трендов в индустрии становится рост предложений клиентам персональных услуг и уникальных товаров. Например, в Burberry проанализировали информацию о прошлых покупках более чем 10 млн клиентов компании, писала Wall Street Journal. Данные компании свидетельствуют, что клиенты, получающие персональное обслуживание, тратят в среднем на 35% больше и вероятность совершения ими повторных покупок выше на 20%. Также компания объявляла, что намерена использовать «более научный подход к мерчандайзингу», чтобы привести ассортимент магазинов в соответствие со специфическими предпочтениями покупателей в каждом регионе. Ранее ассортимент зависел в основном от размеров магазина, теперь же компания учитывает климат и профиль местного покупателя.