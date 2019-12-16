Четыре фильма о великих кутюрье появилось в 2019 году
Считается, что индустрия моды переживает кризис. Слишком много стало одежды и слишком она стала доступна, чтобы прежний миф о моде как волшебном мире прекрасного и недосягаемого продолжал существовать. Что производить, как, для чего и для кого – ответы на эти вопросы сейчас уже не так очевидны, как всего 10 лет назад. Не решено и как продавать созданное: прежние рекламные приемы уже не столь эффективны, как новые, например работа с блогерами и инфлюенсерами. Поэтому индустрия моды обратилась к кино – чтобы вернуть себе магический ореол. Весь 2019 год шли документальные фильмы о главных героях и ярких явлениях моды.
Фильм после смерти
Один из самых важных фильмов последнего времени – «Величайший кутюрье» о последних годах работы легендарного Ива Сен-Лорана – премьера номинальная. Режиссер Оливье Мейру закончил съемки более 10 лет назад и даже успел показать его в 2007 г. на Берлинале. Но после премьеры Пьер Берже, многолетний партнер модельера и второй главный герой фильма, запретил прокат: у автора не было его письменного согласия на использование материалов съемок. Фильм пролежал на полке до смерти Берже в 2017 г. и вышел в европейский прокат только недавно.
Компания – прокатчик ленты объявляла, что претензии у Берже возникли из-за того, каким он вышел в объективе Мейру. Противопоставление Сен-Лорана и Берже действительно очевидно: больной и плохо выглядящий модельер с затравленным взглядом, который почти все время молчит, и его энергичный деловой партнер (в реальности он старше на шесть лет), говорящий за двоих. Плюс в нескольких сценах Берже явно ведет себя не как заботливый друг и верный товарищ. «Не читай как маразматик и не наваливайся как развалина», – отчитывает он легенду, готовя Сен-Лорана к получению награды за достижения всей жизни.