Четыре фильма о великих кутюрье появилось в 2019 году

Считается, что индустрия моды переживает кризис. Слишком много стало одежды и слишком она стала доступна, чтобы прежний миф о моде как волшебном мире прекрасного и недосягаемого продолжал существовать. Что производить, как, для чего и для кого – ответы на эти вопросы сейчас уже не так очевидны, как всего 10 лет назад. Не решено и как продавать созданное: прежние рекламные приемы уже не столь эффективны, как новые, например работа с блогерами и инфлюенсерами. Поэтому индустрия моды обратилась к кино – чтобы вернуть себе магический ореол. Весь 2019 год шли документальные фильмы о главных героях и ярких явлениях моды.