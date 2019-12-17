Почему остановка сериала «Эпидемия» – его лучшая реклама

Если последнее правда, интерес к «Эпидемии» подогрели так, как мало кому удавалось: даже люди, хладнокровно относящиеся к сериалам, сейчас роются в интернете, пытаясь узнать, что же такого ужасного и крамольного показано в запретной серии. Если же речь и впрямь о цензуре (а скорее, о самоцензуре, как в случае с недавним фильмом «Рокетмен», из которого русские прокатчики сами-сами-сами, не дожидаясь перитонита, вырезали половину сцен, связанных с сексуальной ориентацией Элтона Джона), это забавно: едва ли фантазия авторов «Эпидемии» заставит хоть кого-то всерьез озлиться на правительство. То, что в России в экстремальных ситуациях не всегда кто-то кого-то жалеет, зато часто рубят сплеча, зрители «Эпидемии» знают не хуже ее авторов, которые и «простой народ» периодически показывают так, что хочется посоветовать правительству приступать к зачистке, не дожидаясь особых поводов. Как бы то ни было, хочется верить, что мы все-таки дождемся последних трех серий – и те, на кого авторские недоверие и мизантропия не распространились, доберутся до Вонгозера скорее в живом, чем в мертвом виде.