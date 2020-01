Кто получит «Оскары-2020». Прогноз «Ведомостей»

Номинация поменяла название c Best Foreign Language Film на Best International Feature Film, по-русски уже наспех пишут «Международный», что выглядит дико, пусть будет пока «Зарубежный». Как показывает прошлогодний пример «Ромы» Альфонсо Куарона, если фильм есть в главной номинации, а его постановщик – в режиссерской, уж тут он выигрывает наверняка. Так что «Паразиты». Если только академики не решат, что повторяться скучно.