Кто получит «Оскары-2020». Прогноз «Ведомостей»
По числу номинаций лидирует «Джокер» – у него их 11, включая «Лучший фильм», «Режиссуру» (Тодд Филлипс) и «Главную мужскую роль» (Хоакин Феникс). По 10 номинаций у гангстерской саги Мартина Скорсезе «Ирландец», военной драмы Сэма Мендеса «1917» и альтернативной истории Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».
Впервые на «Оскара» за лучший фильм номинирована корейская картина – «Паразиты», а ее постановщик Пон Джун-хо входит в пятерку претендентов на приз за режиссуру вместе с Тарантино, Скорсезе, Филлипсом и Мендесом. Это как минимум делает «Паразитов» фаворитом в категории иностранных фильмов, куда в итоге не вошла российская «Дылда» Кантемира Балагова.
Девятку номинантов на главный «Оскар» дополняют семейная драма Ноа Баумбаха «Брачная история», лирическая трагикомедия Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» о детстве на закате Третьего рейха, спортивно-производственная драма Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrary» и «Маленькие женщины» Греты Гервиг – экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт. Постановщики тут не номинированы на премию за режиссуру, что снижает шансы их картин на победу, но, как показывает история «Оскара», все же не исключает такой возможности.
Variety отмечает, что все главные категории представляют собой преимущественно «список белых»: например, в актерских номинациях есть лишь одна представительница другой расы – Синтия Эриво, сыгравшая заглавную роль в биографической драме «Гарриет». Нельзя не заметить и отсутствия женщин в режиссерской категории. Как саркастически сказала актриса и продюсер Исса Рэй, объявляя ранним утром 13 января номинантов, «поздравляю всех этих мужчин».
Тем не менее кинематографический 2019 год был явно богаче предыдущего, по итогам которого лучшим фильмом была названа политкорректная рождественская мелодрама Питера Фаррелли «Зеленая книга». И прогнозы в этот раз делать интересней.
Лучший актер
Номинанты: Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в... Голливуде), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер»), Джонатан Прайс («Два папы»).
Кажется, самая предсказуемая категория: ну, конечно же, Феникс, ведь у него «Золотой глобус», роль невероятно эффектна, а фильм стал сенсацией сначала в Венеции, где получил главный приз, а потом в мировом прокате, где заработал больше $1 млрд, став самым успешным фильмом с жестким рейтингом R. Но может случиться сюрприз, и лучшим окажется Адам Драйвер, актер не столь эффектный, но тонкий и умеющий быть по-настоящему трогательным.
Лучшая актриса
Номинанты: Рене Зеллвегер («Джуди»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сёрша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал»), Синтия Эриво («Гарриет»).
Фавориткой считается Зеллвегер, сыгравшая голливудскую звезду Джуди Гарленд в байопике «Джуди». Академики любят такие роли, и Зеллвегер уже выиграла «Золотой глобус» как лучшая актриса в драме (получившую актерский «Глобус» в категории «Мюзикл или комедия» Аквафину академики, кстати, не отметили вовсе, как и фильм «Прощание», в котором она сыграла). Сюрпризов, скорее всего, не будет.
Лучший актер второго плана
Номинанты: Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец»), Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»), Энтони Хопкинс («Два папы»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»).
При всем уважении к ветеранам можно уверенно ставить на Питта – если это и роль второго плана, то определенно лучшая.
Лучшая актриса второго плана
Номинанты: Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Марго Робби («Скандал»).
«Золотой глобус» выиграла Лора Дерн, но «Оскар» может уйти и к Йоханссон – это хороший (и, возможно, единственный) повод отметить «Кролика Джоджо», симпатичную картину на рискованную тему, автор которой в итоге предпочел не рисковать.
Лучший оригинальный сценарий
Номинанты: Ноа Баумбах («Брачная история»), Райан Джонсон («Достать ножи»), Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс («1917»), Пон Джун-хо («Паразиты»), Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде»).
Лучшим кандидатом выглядит Пон Джун-хо. Стоит также заметить, что Тарантино – единственный из номинантов, кого нет среди претендентов на награду профильной гильдии. А это важный индикатор не только для сценарной номинации «Оскара», но и для главной.
Лучший адаптированный сценарий
Номинанты: Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»), Грета Гервиг («Маленькие женщины»), Стивен Зеллиан и Чарльз Брандт («Ирландец»), Энтони Маккратен («Два папы»), Тодд Филлипс и Скотт Сильвер («Джокер»).
Если «Ирландца» захотят отметить, то скорее всего тут.
Работа оператора:
Номинанты: Джарин Блашке («Маяк»), Роджер Дикинс («1917»), Родриго Прието («Ирландец»), Роберт Ричардсон («Однажды в... Голливуде»), Лоуренс Шер («Джокер»).
Фаворит – классик-виртуоз Роджер Дикинс, у которого драма о Первой мировой кажется снятой одним очень длинным планом.
Зарубежный фильм
Номинанты: «Тело Христово» (Польша), «Страна меда» (Македония), «Отверженные» (Франция), «Боль и слава» (Испания), «Паразиты» (Южная Корея).
Номинация поменяла название c Best Foreign Language Film на Best International Feature Film, по-русски уже наспех пишут «Международный», что выглядит дико, пусть будет пока «Зарубежный». Как показывает прошлогодний пример «Ромы» Альфонсо Куарона, если фильм есть в главной номинации, а его постановщик – в режиссерской, уж тут он выигрывает наверняка. Так что «Паразиты». Если только академики не решат, что повторяться скучно.
Режиссура
Номинанты: Сэм Мендес («1917»), Пон Джун-хо («Паразиты»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Квентин Тарантино (Однажды в... Голливуде»), Тодд Филлипс («Джокер»).
Тарантино, у которого есть два «Оскара», и оба – за сценарий («Криминального чтива» и «Джанго освобожденного»), на этот раз может выиграть режиссерский приз. Было бы красиво.
Лучший фильм
Номинанты: «1917», «Ford против Ferrari», «Брачная история», «Джокер», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Маленькие женщины», «Однажды в... Голливуде», «Паразиты».
В главной номинации интрига не сводится к выбору между «Джокером», «Ирландцем», «1917» и «Однажды в... Голливуде». Рискну предположить, что, если Тарантино выиграет режиссерского «Оскара», главным победителем может оказаться камерная история развода, рассказанная Баумбахом, хотя его и не номинировали за режиссуру. Во-первых, там даже шнурки завязывают так, что половина академиков наверняка расплакались. А во-вторых, вот где будет сюрприз.
Церемония вручения 92-й премии «Оскар» пройдет 9 февраля