Кто получит «Оскары-2020». Прогноз «Ведомостей»

Кажется, самая предсказуемая категория: ну, конечно же, Феникс, ведь у него «Золотой глобус», роль невероятно эффектна, а фильм стал сенсацией сначала в Венеции, где получил главный приз, а потом в мировом прокате, где заработал больше $1 млрд, став самым успешным фильмом с жестким рейтингом R. Но может случиться сюрприз, и лучшим окажется Адам Драйвер, актер не столь эффектный, но тонкий и умеющий быть по-настоящему трогательным.