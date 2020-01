Флагманский российский отель международной сети класса люкс впервые возглавила россиянка

Представители России до сих пор крайне редко становятся руководителями отелей класса люкс международных гостиничных сетей. С 2014 по 2016 гг генеральным менеджером отеля «Марриотт Роял Аврора» в Москве был Константин Горяинов (сейчас он вице-президент компании Interstate Hotels & Resorts по операционной деятельности в России и странах СНГ). С апреля 2018 г. петербургский отель SO/ Sofitel St. Petersburg возглавляет Ада Егорова. Но хотя формально «Кемпински» и SO/ Sofitel классифицированы как отели одного уровня (оба – пятизвездочные), по внутренней классификации владельца SO/ Sofitel компании Accor этот бренд не является топовым, уступая в иерархии их же брендам Raffles и Fairmont. Но в России ни тот, ни другой пока не представлены.