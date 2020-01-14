Флагманский российский отель международной сети класса люкс впервые возглавила россиянка
Новым директором отеля «Балчуг Кемпински Москва» назначена Лада Самодумская, она вступила в должность 1 января 2020 г. Ранее Самодумская работала в «Балчуг Кемпински» заместителем директора и коммерческим директором. Прежний руководитель отеля Оливер Эллер занимал эту должность пять лет. Кроме того, он также являлся региональным директором группы отелей «Кемпински» по России и странам СНГ. О дальнейшем назначении Эллера в «Кемпински» пока не сообщают.
Главной целью на ближайшие три года станет укрепление позиций отеля на рынке, рассказала Самодумская «Ведомостям». «В скором времени вновь увеличится количество игроков в премиальном сегменте гостиничного рынка Москвы, и наша цель состоит в том, чтобы отель «Балчуг Кемпински» не только сохранил, но и укрепил свои ведущие позиции в условиях усиливающейся конкуренции среди высококлассных пятизвездочных отелей. Мы уже поставили себе высокую планку превосходными результатами, достигнутыми годом ранее и связанными с проведением в России крупнейшего международного спортивного события – чемпионата мира по футболу. Тогда «Балчуг Кемпински» вошел в топ-3 лидирующих отеля класса люкс в городе по темпам роста, и наша задача сейчас состоит в том, чтобы выйти на столь же высокий уровень дохода. Как и ранее, одним из наших незыблемых приоритетов будут инвестиции в обучение персонала, а также поиск и профессиональное развитие молодых талантов», – уточняет Самодумская. Кроме того, в четвертом квартале 2020 г. планируется начать обновление номерного фонда.
Лада Самодумская окончила Государственную академию управления и Академию американской ассоциации отелей и мотелей. В индустрии гостеприимства она работает около 28 лет, начав карьеру с должности сотрудника отдела бронирования. В 2000 г. она возглавила отдел продаж отеля «Балчуг Кемпински», а в 2004 г. открыла глобальный офис продаж Hyatt International Hotels and Resorts в России в должности директора. С 2005 по 2014 гг. Самодумская руководила службой продаж и маркетинга гостиницы The Ritz-Carlton, после чего вернулась в «Кемпински». Замдиректора и коммерческим директором «Балчуг Кемпински Москва» она была назначена в 2018 г.
Представители России до сих пор крайне редко становятся руководителями отелей класса люкс международных гостиничных сетей. С 2014 по 2016 гг генеральным менеджером отеля «Марриотт Роял Аврора» в Москве был Константин Горяинов (сейчас он вице-президент компании Interstate Hotels & Resorts по операционной деятельности в России и странах СНГ). С апреля 2018 г. петербургский отель SO/ Sofitel St. Petersburg возглавляет Ада Егорова. Но хотя формально «Кемпински» и SO/ Sofitel классифицированы как отели одного уровня (оба – пятизвездочные), по внутренней классификации владельца SO/ Sofitel компании Accor этот бренд не является топовым, уступая в иерархии их же брендам Raffles и Fairmont. Но в России ни тот, ни другой пока не представлены.
Kempinski Hotels – старейшая группа отелей класса люкс в Европе. Сейчас Kempinski Hotels управляет 80 отелями в 34 странах. К 2021 г. их число может увеличится до 100, рассказывал в интервью «Ведомостям» гендиректор компании Мартин Смура. Кроме того, Kempinski также является учредителем и крупнейшим акционером сети Global Hotel Alliance (GHA) — Всемирного гостиничного альянса. Это объединение, которое позволяет небольшим люксовым сетям предложить гостям глобальную программу лояльности.