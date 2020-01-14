Флагманский российский отель международной сети класса люкс впервые возглавила россиянка

Главной целью на ближайшие три года станет укрепление позиций отеля на рынке, рассказала Самодумская «Ведомостям». «В скором времени вновь увеличится количество игроков в премиальном сегменте гостиничного рынка Москвы, и наша цель состоит в том, чтобы отель «Балчуг Кемпински» не только сохранил, но и укрепил свои ведущие позиции в условиях усиливающейся конкуренции среди высококлассных пятизвездочных отелей. Мы уже поставили себе высокую планку превосходными результатами, достигнутыми годом ранее и связанными с проведением в России крупнейшего международного спортивного события – чемпионата мира по футболу. Тогда «Балчуг Кемпински» вошел в топ-3 лидирующих отеля класса люкс в городе по темпам роста, и наша задача сейчас состоит в том, чтобы выйти на столь же высокий уровень дохода. Как и ранее, одним из наших незыблемых приоритетов будут инвестиции в обучение персонала, а также поиск и профессиональное развитие молодых талантов», – уточняет Самодумская. Кроме того, в четвертом квартале 2020 г. планируется начать обновление номерного фонда.