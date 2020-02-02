Кого и почему номинировали на премию The Art Newspaper Russia

Выставка «Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры» обращается к одной из самых популярных у кураторов и востребованных у публики тематик – русскому авангарду. Но через оригинальный кураторский ход – частичное воссоздание легендарного Музея живописной культуры (МЖК), просуществовавшего всего ничего в 1920-е, но сыгравшего важнейшую роль в формировании контекста современного искусства того времени. Восхищение вызывает и сама идея кураторов – большинство выставок нередко представляют собой развешанные по периметру произведения; здесь же драматургия менялась от зала к залу. И, конечно, усилия по ее воплощению – например, удалось собрать произведения из множества региональных музеев, а до этого провести глубокую исследовательскую работу по изучению архивов. Еще один важный момент – выставка может быть прекрасным примером обращения с печальным прошлым. В процессе ликвидации МЖК собрание музея поделили на 12 списков – согласно художественной ценности произведений. Часть работ ушла в фонды Третьяковки, Русского музея и провинциальных музеев. Но некоторые произведения признали не представляющими важности и постановили, например, передать железную скульптуру на металлолом, холсты – на тряпье. А рисунки – уничтожить. К счастью, почти все уцелело, и сейчас кураторы показали, не тая и не стесняясь, и «расстрельные» списки, и сохраненные произведения.