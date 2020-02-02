Кого и почему номинировали на премию The Art Newspaper Russia
The Art Newspaper Russia – одно из главных изданий о культуре и искусстве в России. Издается по лицензии международного бренда с 2012 г., и за это время владельцам удалось по нынешней жизни почти чудо – сохранить не только стабильно работающий и регулярно обновляющийся сайт, но и бумажную версию – ежемесячную газету. Как и любое издание, претендующее на то, чтобы быть авторитетным, The Art Newspaper Russia учредило собственную премию и с 2013 г. награждает лучших в российской арт-сфере. Премия небольшая, победителей выбирают в пяти номинациях, соответствующих главным рубрикам: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад». Лучших выбирают в три этапа: сначала публикуют лонглист претендентов, затем – короткий список, потом проводится финальная церемония. В этом году она состоится 26 февраля.
Премия The Art Newspaper Russia – редакционная, лучших выбирают не жюри, экспертный совет или читатели своим голосованием, а члены редакции. Денежного приза у награды нет, лауреаты получают символическую статуэтку работы художника Сергея Шеховцова и специально посвященный им театрализованный номер на церемонии. Тем не менее премия авторитетная, и выбор лауреатов почти никогда не вызывает вопросов или нареканий у профессионального сообщества. Не стал исключением и опубликованный короткий список за 2019 г. – он довольно объективно отражает главные события прошедшего музейного года.
В категории «Выставка года» в шортлист вышли 5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства, «Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры» (Третьяковская галерея) и «Ткани Москвы» (Музей Москвы). Все три – безусловные удачи своих институций.
Уральская биеннале была посвящена теме бессмертия и собрала 76 художников из 25 стран. Помимо ярких и запоминающихся интерпретаций противоречивой темы организаторам удалось очень органично вписать ее в городской контекст: основной проект биеннале разместили в пространстве действующего Уральского оптико-механического завода (в Екатеринбурге), а привлечение нескольких дополнительных площадок позволило заметно расширить аудиторию. А одна из выставок в рамках спецпроекта биеннале – «Урал мари. Смерти нет» в «Ельцин-центре» сама по себе вполне могла претендовать на звание лучшей в ушедшем году. Ее авторам, антропологу и журналисту Наталье Конрадовой и фотографам Александру Сорину и Федору Телкову, удалось сначала собрать впечатляющий массив данных об уральских марийцах (на выставке показали фотографии, одежду, видео с рассказами марийцев о жизни, обычаях и верованиях), а затем сделать из собранного новаторскую и живую экспозицию.
Выставка «Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры» обращается к одной из самых популярных у кураторов и востребованных у публики тематик – русскому авангарду. Но через оригинальный кураторский ход – частичное воссоздание легендарного Музея живописной культуры (МЖК), просуществовавшего всего ничего в 1920-е, но сыгравшего важнейшую роль в формировании контекста современного искусства того времени. Восхищение вызывает и сама идея кураторов – большинство выставок нередко представляют собой развешанные по периметру произведения; здесь же драматургия менялась от зала к залу. И, конечно, усилия по ее воплощению – например, удалось собрать произведения из множества региональных музеев, а до этого провести глубокую исследовательскую работу по изучению архивов. Еще один важный момент – выставка может быть прекрасным примером обращения с печальным прошлым. В процессе ликвидации МЖК собрание музея поделили на 12 списков – согласно художественной ценности произведений. Часть работ ушла в фонды Третьяковки, Русского музея и провинциальных музеев. Но некоторые произведения признали не представляющими важности и постановили, например, передать железную скульптуру на металлолом, холсты – на тряпье. А рисунки – уничтожить. К счастью, почти все уцелело, и сейчас кураторы показали, не тая и не стесняясь, и «расстрельные» списки, и сохраненные произведения.
Наконец, «Ткани Москвы» – альманах о столетней истории текстильного производства в Москве, ныне практически полностью утраченного. Конечно, организатору выставки, Музею Москвы, непросто тягаться с тяжеловесами, и, конечно, на «Тканях Москвы» не было громких имен и шедевров, которые гарантируют очереди. Но многие кураторские решения компенсировали вероятно намного меньший, чем у конкурентов, бюджет. Например, отличная идея поместить рядом с образцами тканей фотографии художниц, которые эти рисунки придумывали. Это может показаться логичным и естественным ходом, но в нашей стране гораздо привычнее не вспоминать о человеке. А благодаря этому ходу выставка перешла от стандартной «демонстрации достижений народного хозяйства» к рассказу о городе и его жителях. Также важно, что с этой выставкой Музей Москвы вышел на новый для себя уровень и заявил о себе как вероятный полноправный игрок в высшей российской музейной лиге.
На статус «Музея года» претендуют три институции – Пушкинский, Третьяковская галерея и Московский музей современного искусства. Этот выбор сложно назвать сюрпризом, ежегодно в шорт- и лонглисте фигурируют почти одни и те же имена. Все три музея в шортлисте в прошедшем году были приблизительно одинаково активны, но Пушкинскому (совместно с Эрмитажем) удалось воплотить в жизнь задачу, которая выходит за границы художественного и которая совсем не так давно казалась неразрешимой, – объединить коллекции Сергея Щукина и братьев Морозовых, разделенные в 1948-м, после закрытия Государственного музея нового западного искусства. Объединенное собрание Морозовых показали на выставке в Эрмитаже, коллекцию Щукина – в ГМИИ им. Пушкина. Экспозиция «Щукин. Биография коллекции» стала хитом 2019 г. в Пушкинском, собрав максимальное число посетителей.
Эхо объединения коллекций знаменитых меценатов прослеживается даже в книжной номинации: одним из претендентов на «Книгу года» стал альбом «Михаил и Иван Морозовы. Коллекции» авторства Наталии Семеновой. Его соперниками будут работа Юрия Аввакумова «Бумажная архитектура: антология» (первая публикация почти всех – 250 – проектов российских лауреатов международных архитектурных конкурсов 1980-х гг.) и исследование Елены Осокиной «Небесная голубизна ангельских одежд: судьба произведений древнерусской живописи. 1920–1930-е годы».
Еще одну важную награду, «Личный вклад», вручают меценатам. Здесь так же, как и в категории «Музей года», особенно без сюрпризов. Редакция отметила бизнесмена и основателя одноименного благотворительного фонда Владимира Потанина (он многократный номинант и победитель премии и в этом году отмечен скорее по совокупности заслуг), бизнесмена и основателя благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова (в 2019 г. он лично спонсировал фильм Андрея Кончаловского о Микеланджело «Грех»), основателя фонда Breus Foundation Шалву Бреуса. Есть в числе номинантов и Леонид Михельсон: его фонд V-A-C последние несколько лет – один из главных ньюсмейкеров отечественной сцены современного искусства. Международных проектов у V-A-C тоже немало, а назначение главы V-A-C Терезы Иароччи Мавики комиссаром павильона России на Венецианской биеннале, скорее всего, добавит фонду еще веса на мировом уровне.