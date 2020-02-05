Музей «Гараж» посвятил выставки мистикам и секретикам
Две новые экспозиции исследуют эскапизм как единственную возможность свободного творчества в СССР
В стране, где официальная история всякий раз пишется заново, самыми актуальными оказались выставки, которые исследуют непарадное прошлое, взлеты инакомыслия, поют оды героям-эскапистам и носителям тайных знаний. Сразу два подобных проекта затеял «Гараж»: продолжая друг друга, вместе они восстанавливают контекст почти всего XX века до развала СССР.
Сны о несбывшемся
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