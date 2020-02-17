Первый большой документальный фильм о Жан-Поле Готье вышел в российский прокат
Даже странно, что история Жан-Поля Готье до сих пор не была предметом интереса кинематографистов: драмы, комедии, успеха и неожиданных решений в его жизни – на полноценный сценарий. Нынешнее кино снято только пару лет назад – к выходу автобиографической театральной постановки Fashion Freak Show. Сейчас, аккурат к гастролям шоу в России, фильм выходит в российский прокат.
Формально «Жан-Поль Готье. С любовью» (в оригинале Jean Paul Gaultier: Freak and Chic) сделан ровно так, как большинство других документальных лент о моде или модных дизайнерах: закулисная хроника перемежается рассказами очевидцев. Но в фильме о Готье традиционные интервью героя и его близких и коллег даны закадровым текстом, а не разговором на камеру. В итоге на зрителя за весь фильм ни разу не смотрит ни сам Готье, ни хоть кто-нибудь из его окружения. Плюс подрагивания кадра – привычный ход для операторов, желающих придать снятому больше реализма.
Так возникает почти полный эффект скрытой камеры – кажется, что ты правда подглядываешь за всем процессом. Наверняка Готье, который много раз со смехом называл себя вуайеристом (и в фильме он тоже это проговаривает), вполне сознательно желал такого эффекта.
«Жан-Поль Готье. С любовью» – не байопик, фильм рассказывает о подготовке Fashion Freak Show. Но поскольку само шоу основано на главных событиях личной и творческой жизни Готье, то за полтора часа авторы успевают рассказать, как Готье дошел до такой жизни.
И шоу, и фильм открываются представлением публике плюшевого медведя Нана. «Это был мой плюшевый медведь, первый плюшевый медведь-транссексуал, – рассказывает Готье. – Кажется, мне было шесть лет. Я хотел куклу, но мои родители были против. Что оставалось – хирург Готье сделал своему плюшевому медведю небольшую операцию. В газетной рекламе я видел маленькие заостренные бюстгальтеры, поэтому я нарезал бумаги и сделал один с булавками. Мне нужна была кукла – и у меня появилась кукла-медведь».
Дальше – осознание призвания. В школе у маленького Готье не особенно ладилось с другими детьми («я не хотел быть девочкой, но обычные занятия для мальчиков мне не нравились»), но однажды он нарисовал танцовщицу кабаре (в чулках и перьях), которую накануне увидел по телевизору. Учительница пришла в ярость и застыдила Готье перед всем классом, но – неожиданно для всех – поддержки не получила. Одноклассникам рисунок понравился, все стали просить такой же. А Готье поверил – вот за это его и можно полюбить. «Я уверен, что и до сих пор меня любят не за то, кто я, а за то, что я делаю», – резюмирует дизайнер.
Потом в кадр попадает встреча с возлюбленным Фрэнсисом Менуге, убедившим его сделать первое дефиле и позже ставшим деловым партнером. Готье – открытый гей, он никогда особенно не делал из своей личной жизни секрета. Не стал уходить от сложных тем и в кино и шоу. Он откровенно делится, как он сам осознал себя гомосексуалом, как они с Фрэнсисом рассказали о своем романе родителям (спойлер – не все приняли это с восторгом). Со смехом вспоминает, что все хорошие дизайнеры – геи («кто из модельеров во Франции натурал? Была парочка, но они же бездари!»). Самая грустная часть фильма – ВИЧ и смерть Менуге. Он заболел в 1980-е, когда о ВИЧ и СПИДе еще никто ничего не знал. Они оба решили провериться: тест Готье оказался отрицательным, а у его партнера диагностировали ВИЧ. Умер он на руках у Готье.
Выход фильма в российский прокат случайно совпал с новостью, что Готье заканчивает карьеру как модный дизайнер. Выпускать коллекции pret-a-porter для женщин и мужчин Готье прекратил больше пяти лет назад, сославшись на «финансовые ограничения» и «слишком лихорадочный темп работы». Но создавать высокую моду продолжал и даже говорил в интервью, что «не теряет на кутюре деньги». Сейчас пал и этот бастион: в январе на Неделе высокой моды в Париже прошел последний показ Gaultier Paris – кутюрной линии Jean Paul Gaultier.
Ив Сен-Лоран, другой великий модный гений, не выдержавший изменений индустрии, на своем последнем показе плакал. Не то Готье – на его подиуме пели и плясали, пританцовывал в финале показа и сам мастер. Хотя от толстого намека на то, что тут на самом деле происходит, Готье все же не отказался – показ открывала сцена с выносом гроба, из которого вышла первая модель. Что тут в общем-то можно не понять – хоронят ту моду, которой служил Готье и которой больше нет.
Готье, за которым закрепилась слава анфан террибль французской моды, – один из немногих французских кутюрье, не получивший специального образования. Он с 18 лет работал в парижских домах моды и уже в 24 создал первую собственную коллекцию. Бунтарскую, эксцентричную, вдохновленную не правилами элегантности, а уличной модой. Но эпатаж Готье никогда не был протестом или борьбой – скорее естественной формой самовыражения человека и художника, чьи рамки шире общепринятых.
Он первым стал делать многое из того, что сейчас вынесено на флаг модной индустрии. Начальные коллекции, например, он делал из того, что находил на блошиных рынках; позже использовал переработанные материалы для создания нарядов высокой моды. Сейчас это называется устойчивым развитием и стало одной из главных повесток моды. Еще в середине 2000-х он стал приглашать на показы не только стандартных моделей (высоких и худых), но и просто тех, кого хотел, – разного возраста, телосложения, часто вовсе не моделей. Тогда это все воспринималось как эпатажная выходка, а сейчас все крупные дома моды завели отдельные департаменты, которые следят, чтобы на подиуме и в штате компании были представлены люди всех рас, возрастов и полов.
Казалось бы, Готье должен быть сейчас самым модным. Но, увы, это не так. Скорее всего, потому, что ему самому не слишком интересно соответствовать тенденциям.
В 2018 г., когда весь мир уже вполне помешался на идеях здорового образа жизни и политкорректности, Готье взял и сделал показ, посвященный курению. Модели держали трубки, электронные и обычные сигареты, носили украшения, дизайн которых был вдохновлен сигаретами. Шоу закрыла модель в платье из органзы, один в один похожем на облако дыма. Ну как так можно? Неудивительно, что в одной из сцен фильма его, вполне себе значимого для моды человека, почти игнорирует главный редактор американского Vogue Анна Винтур.
«Видели, видели, какое у нее было лицо, когда она меня заметила?» – со смехом передразнивает Готье всесильную Винтур. В современной моде по-прежнему никому не нужны настоящая свобода и самобытность. А нужны только лозунги и маркетинг.