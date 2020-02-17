Первый большой документальный фильм о Жан-Поле Готье вышел в российский прокат

Потом в кадр попадает встреча с возлюбленным Фрэнсисом Менуге, убедившим его сделать первое дефиле и позже ставшим деловым партнером. Готье – открытый гей, он никогда особенно не делал из своей личной жизни секрета. Не стал уходить от сложных тем и в кино и шоу. Он откровенно делится, как он сам осознал себя гомосексуалом, как они с Фрэнсисом рассказали о своем романе родителям (спойлер – не все приняли это с восторгом). Со смехом вспоминает, что все хорошие дизайнеры – геи («кто из модельеров во Франции натурал? Была парочка, но они же бездари!»). Самая грустная часть фильма – ВИЧ и смерть Менуге. Он заболел в 1980-е, когда о ВИЧ и СПИДе еще никто ничего не знал. Они оба решили провериться: тест Готье оказался отрицательным, а у его партнера диагностировали ВИЧ. Умер он на руках у Готье.