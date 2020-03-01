Как раздали призы Берлинского кинофестиваля – 2020

«Золотой медведь» Берлинского фестиваля достался Мохаммаду Расулову за фильм «Зла не существует» – альманах о смертной казни и людях, обслуживающих эту жуткую институцию. Это не первый раз, когда берлинское жюри награждает режиссера из Ирана, который не имеет права выезжать за границу и потому не присутствует на церемонии: пять лет назад награду вручали «Такси» Джафара Панахи. Статуэтку Берлинале-2020 за Расулова получил его продюсер. Он пообещал, что золотой зверь с дружелюбно растопыренными лапами «отправится прямо к Мохаммаду, чтобы обнять его и дать понять, что он не одинок». «А мы, иранцы, очень хорошие люди, – добавил продюсер, растрогавшись. – И вы это еще обязательно поймете».