Как раздали призы Берлинского кинофестиваля – 2020
«Золотой медведь» Берлинского фестиваля достался Мохаммаду Расулову за фильм «Зла не существует» – альманах о смертной казни и людях, обслуживающих эту жуткую институцию. Это не первый раз, когда берлинское жюри награждает режиссера из Ирана, который не имеет права выезжать за границу и потому не присутствует на церемонии: пять лет назад награду вручали «Такси» Джафара Панахи. Статуэтку Берлинале-2020 за Расулова получил его продюсер. Он пообещал, что золотой зверь с дружелюбно растопыренными лапами «отправится прямо к Мохаммаду, чтобы обнять его и дать понять, что он не одинок». «А мы, иранцы, очень хорошие люди, – добавил продюсер, растрогавшись. – И вы это еще обязательно поймете».
В противовес главному решению, которое при желании можно назвать политическим, остальные призы ушли картинам, где этика и эстетика перевешивают политику, а иногда и вступают с ней в борьбу. Так, «медведя» за художественный вклад получил оператор «Дау. Наташа» Юрген Юргес. Пока легендарный кинематографист, работавший с Вендерсом и Ханеке, поднимался на сцену, у фестивального дворца гремел пикет, призывавший жюри игнорировать антиэтичный проект «Дау».
Спецприз увезли главные на сегодня французские арт-комедиографы Бенуа Делепин и Гюстав Керверн – их фильм «Стереть историю» о трех неудачниках, вступающих в борьбу с big data и социальными сетями, полон шуток в адрес «желтых жилетов» и беженцев.
«Медведя» за сценарий получили итальянские братья-близнецы Д'Инноченцо – авторы «Плохих сказок», очередной южной драмы о взрослении. Приз лучшему актеру также уехал в Италию – с Элио Джермано за сочную роль эксцентричного художника-примитивиста в «Спрятавшемся». А приз лучшей актрисе остался в Берлине – его получила Паула Бир за заглавную роль в городской сказке «Ундина» Кристиана Петцольда.
Лучшим режиссером юбилейного Берлинале стал кумир синефилов кореец Хон Сан Су, снявший очередную негромкую человеческую комедию «Женщина, которая сбежала». А Гран-при жюри отдало американке Элайзе Хиттман, в драме «Никогда редко иногда всегда» деликатно, точно и с огромным режиссерским тактом рассматривающей проблему ранних абортов. «Спасибо всем, кто защищает права людей с матками», – сказала Хиттман со сцены, сжимая награду.