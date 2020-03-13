Как Харви Вайнштейн построил киноимперию
На церемониях вручения премий «Оскар» Американской киноакадемии Харви Вайнштейна поблагодарили или похвалили по меньшей мере в 34 благодарственных речах, подсчитал сайт Quartz. Это столько же, сколько Бога, и больше, чем любого другого деятеля отрасли, за исключением Стивена Спилберга (43 раза). Причем Quartz считал церемонии за 1966–2016 гг. – добрую половину этого времени Вайнштейн был в отрасли никем.
Толстый и прыщавый
Харви Вайнштейн появился на свет в 1952 г. в Нью-Йорке. Через два года родился его брат Боб. Они боготворили своего отца, а тот был без ума от кино и заразил им сыновей. Одноклассники поражались: Вайнштейн мог перечислить почти всех актеров блокбастеров, включая роли второго и третьего плана и даже съемочную группу вплоть до главного осветителя. Как он говорил журналу The New Yorker: «Всю жизнь я служил одному господину – кинематографу».
А еще отец много рассказывал, как здорово иметь собственный бизнес. Правда, с ним у отца не ладилось. Он два раза попытался покинуть стезю наемного огранщика, который не видит белого света, добывая пропитание для семьи. Сначала открыл ювелирную лавку, которая через пару лет пала под натиском конкуренции. Затем магазин, где торговал искусственными алмазами, – эта затея тоже провалилась, когда мода на них пошла на убыль. Так что примером для мальчиков стал скорее их дядя Шимми, который жил неподалеку и владел магазином по продаже бытовой техники. Он был прирожденным рассказчиком, опытным продавцом и немножечко плутом. Отвечая на вопрос покупателя о цене холодильника, он мог крикнуть своему помощнику: «Мистер Мюррей, почем мы его продаем?» Тот отвечал, как было обговорено заранее: «400 баксов». Шимми заговорщицки склонялся к клиенту и шептал: «Поверьте, в конце концов спустит до 300!» Клиент уходил счастливый, не подозревая, что его разыграли.
Харви под влиянием дяди Шимми поверил, что успех важнее честности. Подтверждение тому он получил в летние каникулы после седьмого класса. Тем летом Харви нашел выброшенную кем-то форму бойскаутов. Вместе с другом они накупили оптом печенье, переоделись и стали продавать пачку печенья по $1, хотя она обошлась им в 39 центов. Люди думали, что это сбор на благотворительность, а друзья клали деньги себе в карман и за лето заработали более $800 на каждого.
В старших классах Вайнштейн вел активную внеклассную жизнь, редактируя страницы новостей школьной газеты, заседая в ученическом совете и участвуя в работе радиостанции. Тогда же он проявил талант организатора. Он прослышал, что ирландский поэт Патрик Колум приехал, чтобы преподавать в Колумбийском университете. Добился встречи с ним и уговорил выступить перед своим классом. Только отношения с девушками у толстого и прыщавого Харви не ладились.