Как Харви Вайнштейн построил киноимперию

А еще отец много рассказывал, как здорово иметь собственный бизнес. Правда, с ним у отца не ладилось. Он два раза попытался покинуть стезю наемного огранщика, который не видит белого света, добывая пропитание для семьи. Сначала открыл ювелирную лавку, которая через пару лет пала под натиском конкуренции. Затем магазин, где торговал искусственными алмазами, – эта затея тоже провалилась, когда мода на них пошла на убыль. Так что примером для мальчиков стал скорее их дядя Шимми, который жил неподалеку и владел магазином по продаже бытовой техники. Он был прирожденным рассказчиком, опытным продавцом и немножечко плутом. Отвечая на вопрос покупателя о цене холодильника, он мог крикнуть своему помощнику: «Мистер Мюррей, почем мы его продаем?» Тот отвечал, как было обговорено заранее: «400 баксов». Шимми заговорщицки склонялся к клиенту и шептал: «Поверьте, в конце концов спустит до 300!» Клиент уходил счастливый, не подозревая, что его разыграли.