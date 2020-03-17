Как коронавирус закрывал Флоренцию

К моменту моего приезда во Флоренцию опасность еще не воспринималась всерьез – да, где-то там есть вирус COVID-19, кто-то болеет и умирает. Вокруг Милана, в Бергамо. Но не в Тоскане, где в начале марта были единичные случаи заболевания. А во Флоренции не было ни одного. Казалось странным отказываться от планов побывать на открытии выставки Юрия Купера, устроенной в старейшей в мире Флорентийской академии изящных искусств. И от надежды услышать Девятую симфонию Малера, которую назавтра после вернисажа должен был исполнить с оркестром флорентийского Teatro del Maggio Musicale замечательный Мюнгвун Чунг. От встреч с живущими там друзьями и прочих радостей весенней Флоренции, о которых начинаешь мечтать заново всякий раз, ее покидая.