Почему Нобелевскому лауреату по литературе потребовались телохранители

В компании очень разных писателей

За свою жизнь 58-летняя Токарчук имела возможность несколько раз порадоваться тому, что Нобелевскую премию по литературе получил ее соотечественник: Чеслав Милош в 1980 г., Вислава Шимборская в 1996 г. и Исаак Башевис-Зингер в 1978 г. (последний большую часть жизни прожил в США и писал на идиш). А еще раньше Нобелевку получали Генрик Сенкевич в 1905 г. и Владислав Реймонт в 1924 г.

Самой ей вручили Нобелевскую премию по литературе с опозданием на год. В 2018 г. присуждение премии решили отложить из-за скандала: несколько женщин обвинили мужа члена Шведской академии Катарины Фростенсон, фотографа Жан-Клода Арно, в сексуальных домогательствах. Также возникло подозрение, что Арно раскрывал посторонним имена будущих лауреатов. В 2019 г. вручили сразу две премии: за предыдущий год – Токарчук, и за текущий год – австрийскому писателю Петеру Хандке. И снова случился скандал. Из-за присуждения премии Хандке два человека вышли из состава Нобелевского комитета по литературе. Это было связано с политическими взглядами Хандке, которого критиковали за благожелательное отношение к сербскому лидеру Слободану Милошевичу, обвиненному в этнических чистках в 1990-х гг. в Боснии и Косове. Косово, Албания и Турция объявили бойкот Нобелевской премии.