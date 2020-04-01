Как карантин открыл выставку в музее

Скажем, в 1948 г. был уничтожен ГМНЗИ, в котором, помимо собраний Сергея Щукина и Ивана Морозова, оказалось много современных, первой половины XX в., западных художников – на них директор музея Борис Терновец выменивал творения советских авторов. Это касалось и живописи, и графики. После закрытия ГМНЗИ самая радикальная и мощная живопись, самые крупные работы попали в Эрмитаж, где было для этого место. А Пушкинский музей, вспомним, был тогда занят бесконечной выставкой подарков Сталину, и не было надежды, что «Кариатиду» Пикассо или «Танец» Матисса хоть когда-нибудь можно будет показать в Москве. Но это касается живописи. Графики в Москве осталось много, вот и получилось, что подготовительные гуаши к «Дружбе» и «Натюрморту с черепом» Пикассо висят в ГМИИ – при том что сами картины в Петербурге.