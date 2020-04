Самоизоляция в разных жанрах

Оригинальное название Shaun of the Dead отсылает к жанровой классике – Dawn of the Dead, «Рассвету мертвецов» (1978) Джорджа А. Ромеро. Это, конечно, далеко не единственный пример мутации зомби-хоррора в зомби-комедию, но идея переждать зомби-апокалипсис в пабе слишком хороша, чтобы пройти мимо этого фильма.