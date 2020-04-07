Самоизоляция в разных жанрах

Англия, 1945 г. Героиня Николь Кидман с детьми самоизолируется в особняке рядом с кладбищем. Муж пропал на войне, дети страдают странной аллергией на солнечный свет. Поэтому в доме нельзя раздвигать шторы и открывать одну дверь, пока не закрыта другая. Дети чувствительны не только к свету, но и к потусторонним обитателям дома. Загадка фильма – кто здесь, собственно, эти Другие – давно уже не загадка, да и на первых показах разгадать ее было не сложно. Но знание ответа, как ни странно, не отменяет ни саспенса, ни драматизма. Культурологи и социологи не отмечали, что фильм Аменабара зафиксировал принципиально изменившееся отношение к Другим, которых отныне следует не столько пугаться, сколько жалеть. Даже суровый Ромеро принял в конце концов эту новую этическую ситуацию – и снял в 2009 г. фильм «Выживание мертвецов», в котором хорошие люди не разбивают ходячим трупам головы, а приспосабливают их для простого физического труда на свежем воздухе.