Как зритель стал важнее произведения

Как зритель стал важнее произведенияВо времена карантина разные виды искусства острее конкурируют за наше внимание
«Я работаю и одновременно слушаю онлайн-трансляции опер из Metropolitan, иногда посматриваю на монитор – что там происходит – и вижу себя в отражении на экране, а после работы мою кисточки, – объясняет из Нью-Джерси художница Ирина Нахова. – «Мет» запустил круглосуточные трансляции спектаклей, и на второй неделе карантина мы наслаждались целой неделей Вагнера. В мое видео попали «Мейстерзингеры» и «Тангейзер», но там было же все «Кольцо нибелунгов» в постановке Лепажа, гениальной! Мне это было еще потому приятно, что мы видели все это живьем – «Золото Рейна», «Валькирию», «Тристана»».
Вагнеровское «Кольцо» в «Мет» ставил в начале 2010-х Робер Лепаж, а оркестром руководил Джеймс Левайн, до 2016-го – главный дирижер нью-йоркского театра, потом, в связи с болезнью (он дирижировал уже сидя в кресле-коляске), почетный худрук. В 2018-м на волне #metoo его уволили за давние приставания к молоденьким оркестрантам, замаравшие репутацию музыканта. Похоже, эпидемия ее отмыла, раз шедевр Лепажа – Левайна извлекли на свет и предъявили – с понятной гордостью – зрителям всего мира.