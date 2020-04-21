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Как зритель стал важнее произведения

Во времена карантина разные виды искусства острее конкурируют за наше внимание
Ирина Мак
Ирина Ахова для Ведомостей

«Я работаю и одновременно слушаю онлайн-трансляции опер из Metropolitan, иногда посматриваю на монитор – что там происходит – и вижу себя в отражении на экране, а после работы мою кисточки, – объясняет из Нью-Джерси художница Ирина Нахова. – «Мет» запустил круглосуточные трансляции спектаклей, и на второй неделе карантина мы наслаждались целой неделей Вагнера. В мое видео попали «Мейстерзингеры» и «Тангейзер», но там было же все «Кольцо нибелунгов» в постановке Лепажа, гениальной! Мне это было еще потому приятно, что мы видели все это живьем – «Золото Рейна», «Валькирию», «Тристана»».

Вагнеровское «Кольцо» в «Мет» ставил в начале 2010-х Робер Лепаж, а оркестром руководил Джеймс Левайн, до 2016-го – главный дирижер нью-йоркского театра, потом, в связи с болезнью (он дирижировал уже сидя в кресле-коляске), почетный худрук. В 2018-м на волне #metoo его уволили за давние приставания к молоденьким оркестрантам, замаравшие репутацию музыканта. Похоже, эпидемия ее отмыла, раз шедевр Лепажа – Левайна извлекли на свет и предъявили – с понятной гордостью – зрителям всего мира.

Минуты изоляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных