Как зритель стал важнее произведения

«Я работаю и одновременно слушаю онлайн-трансляции опер из Metropolitan, иногда посматриваю на монитор – что там происходит – и вижу себя в отражении на экране, а после работы мою кисточки, – объясняет из Нью-Джерси художница Ирина Нахова. – «Мет» запустил круглосуточные трансляции спектаклей, и на второй неделе карантина мы наслаждались целой неделей Вагнера. В мое видео попали «Мейстерзингеры» и «Тангейзер», но там было же все «Кольцо нибелунгов» в постановке Лепажа, гениальной! Мне это было еще потому приятно, что мы видели все это живьем – «Золото Рейна», «Валькирию», «Тристана»».